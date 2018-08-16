3∶1战胜贵州恒丰-申花终结五轮不胜

晨报记者 甘 慧

急需胜利的绿地申花，本轮中超联赛迎来了“副班长”贵州恒丰，申花没有错失机会，昨晚在主场3∶1战胜对手，终于在连续5轮不胜之后拿到了一场久违的胜利。

虽然本周是一周双赛，贵州恒丰的整体实力较弱，不过渴望3分的申花还是在主场派出了现有的最强阵容。此役，后防核心艾迪累计黄牌停赛无缘出战，U19小将朱辰杰搭档栗鹏组成中后卫组合。瓜林继续因伤缺阵，莫雷诺后撤到后腰位置，另外两位外援是登巴巴和罗梅罗。

全场比赛贡献了一传一射的曹赟定，无疑是申花获胜的最大功臣之一。第10分钟，莫雷诺斜传边路高速前插的曹赟定，后者突入禁区后推射远角破门，帮助球队取得1∶0领先。除了这脚为球队叩开胜利之门的进球外，曹赟定还奉献了一次助攻。第52分钟，曹赟定左路内切，面对对方4名防守队员的包夹，将球斜传给中路插上的罗梅罗，后者迎球推射，皮球应声入网，比分扩大为2∶0。

申花的另外一粒进球还是来自于罗梅罗。第62分钟，曹赟定传球给登巴巴，后者摆脱防守球员，下底后倒三角传到禁区内，罗梅罗禁区内推射，皮球应声入网，将比分改写为3∶0。在瓜林受伤之后，罗梅罗获得了上场机会，不过低迷的表现让他遭受了越来越多的批评，这场比赛的两粒进球或许能帮他尽快找到感觉。

大比分领先的申花在比赛最后阶段比较松懈，在比赛补时阶段被对手利用点球打入一球。最终，比分被定格在了3∶1。