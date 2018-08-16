晨报记者 孙俊毅

本周四有9场比赛被列入中国体育彩票足球竞彩项目，重点赛事是欧罗巴资格赛第三轮第二回合。

周四001欧罗巴 17日01:00莫尔德VS希伯尼安

首回合双方0比0战平，比赛数据也平分秋色。莫尔德主场值得信赖，已经取得7连胜，包括5场挪超联赛和2场欧罗巴资格赛，虽然其总排名目前列挪超第四，但主场排名联赛第一。苏超球队希伯尼安前两轮资格赛先后淘汰法罗群岛及希腊球队，表现出不俗的技战术水平，阵容中包括从达姆施塔特租借来的麦克拉伦和从曼城租借来的托马斯。主流机构对本场开主让半一中水，对莫尔德的主场能力较为支持，搏主胜。

竞彩胜平负推荐：

莫尔德VS希伯尼安 胜

周四003欧罗巴 17日02：15马里博尔VS格拉斯哥流浪者首回合格拉斯哥流浪者在主场3比1取胜，球队在前利物浦队长杰拉德的带领下新赛季表现稳健，不仅顺利闯过欧罗巴联赛前两轮资格赛，苏超前两轮1胜1平，那场平局是客场逼平上赛季苏超亚军阿伯丁，含金量较高。杰拉德的球队前7场正式比赛4胜3平，攻入10球仅丢3球。马里博尔是欧战常客，上赛季打入欧冠小组赛，但一场未胜，曾在主场被利物浦7比0横扫。在新赛季的斯洛文尼亚联赛中3胜1平领跑积分榜。主流机构对本场开主让平半中水，格拉斯哥流浪者表现稳定，马里博尔即使主场作战也未必有太大优势，首选客队不败。

竞彩让球推荐：

马里博尔（-1）VS格拉斯哥流浪

者负

周四004欧罗巴 17日02:45伯恩利VS伊斯坦布尔

首回合伯恩利在极度被动的情况下守成0比0，伊斯坦布尔全场19脚射门，控球率是伯恩利的两倍，角球10∶1，而伯恩利全场只有2脚射门。伯恩利上周末首轮英超联赛客场0比0逼平南安普顿，再现防守功力。伯恩利擅长防守反击，伊斯坦布尔只要取得有客场进球的平局就能晋级，本场比赛双方或将踢得较为保守，建议彩民重点考虑总进球数小。

竞彩总进球数推荐：1或2