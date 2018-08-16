2018上海书展昨开幕，酷暑难挡市民热情-“悦”读新感觉 “逛”展更从容

晨报记者 徐 颖

2018上海书展暨“书香中国”上海周昨天在上海展览中心拉开帷幕，500多家出版社、约15万种图书“集结”于上海展览中心，遍布全城的100个分会场和1150场阅读活动，将在接下来的一周里，把上海营造成一座“悦”读之城。

迎来15岁的上海书展，给大家带来了耳目一新的感觉。首度采用网络售票方式，大大减缓了今年的排队等候状况，但记者看到，售票窗口还是队伍不断，足见上海市民的热情。

“国学馆”满眼线装书

上海书展首次设立的“国学馆”和“国际馆”，引来众多读者流连其中。

在300平方米的国学馆里，不仅有经、史、子、集、艺、综合等各类新版线装书，品种多达500余种，还有逾30种明代至1949年前的旧版线装书，涵盖木刻本、木活字本、铅印本、石印本等。现场，读者被各类线装书吸引着，有工作人员演示“中华经典古籍库”网络版与微信版的使用方式，该古籍库将1902种图书约10亿字“存入云端”。

一位从美国回上海探亲的男士表示，特别希望能在上海书展上了解更多中国的传统文化。

首次“组团”参展的中国外文局 (中国国际出版集团)带来了4000余种进口原版图书，吸引了不少年轻读者挑选购买。

“童书屋”不一样购书

在陈伯吹国际儿童文学奖设立的“童书屋”展区内，一位年轻的妈妈带着小女儿在一个不到2平方米的“迷你”童书快闪店里体验别样的购书体验。这位年轻的妈妈说，“先回答几个简单的问题，然后系统为我们选出一组童书，孩子自己选了一本《飞鸟集》，扫码付款就可以了，前后也就两三分钟的时间，非常棒的购书体验。”

“加油站”沉浸式阅读

国内最大的音频平台喜马拉雅推出了“大脑加油站”。在展台现场，可以看到这样一幅场景：在特设的“大脑加油区”中，摆放了6台“加油机”，所有被展示的音频内容就如同“油品”，参观者收听音频的过程就好比是在为自己的大脑充电加油。如此一来，耳朵取代了眼睛，在解放眼睛和双手的同时，“加油站”概念的引入又

为读者开辟了独特的场景体验，在现场引爆了一股“听书热”。

区别于2016年喜马拉雅的“有声图书馆”，今年首次推出的“大脑加油站”给读者赋予了更多的想象空间。就是这样一个不到40平方米的展台，在书展首日开幕一小时后便人头攒动，持续为现场数万名读者加油。“仿佛郭德纲就在身边和我聊天，很棒的一点是不用我的视觉，加油站的概念恰好给我开辟一个沉浸式‘阅读’和思考的机会。”一位读者在试听后向记者表示。

据了解，这6台“加油机”，分别对应了大咖精品、喜马讲书、商业财经、人文历史、亲子育儿、有声书六大喜马拉雅会员畅听的内容品类，满足各类人群不同的内容。

“云会场”享网上书展

诺大的书展，找不到自己要的书怎么办？在今年书展上，读者可以通过由新华传媒与上海书展组委会办公室合作打造的“上海书展云会场”进行书目查询、活动查询、云端购书。

现场，有工作人员举着“书展找书，扫我！”的广告牌，吸引了很多读者纷纷驻足扫码。很多读者说，这样逛书展变得更从容了，来不及逛完也没有关系，这就是一个365天的书展。

“云会场”的入口为“上海书展”官方微信和“新华一城书集”微信公众号，读者可以通过以上两个微信平台，查询到今年书展图书品种所在的区域位置、书展营销活动安排等。在“社科精品馆”中集中陈列展示的近万种精品社科类图书，在“上海书展云会场”设立专门的推荐窗口，实现与书展现场同步销售。