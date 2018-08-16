长三角一体化出版发展战略合作协议在沪签署

记者徐颖

晨报讯 长三角一体化出版发展战略合作协议签约仪式昨日在上海展览中心举行。来自上海、江苏、浙江、安徽的新闻出版(版权)局负责人共同签署了《关于共同推动长三角区域出版和版权发展的框架协议》(以下简称《框架协议》)，将在行业监管、产业发展、公共文化服务以及合作交流等方面深化合作，共促发展。

长三角区域是中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是中国出版、版权事业、产业最为发达的地区之一。沪苏浙皖人文荟萃，出版资源丰富，三省一市的出版业长期以来有着诸多交往与合作，尤其是近年来随着长三角一体化发展的不断推进，越来越多企业开始跨地域拓展。如上海的实体书店行业中，就有来自浙江的博库书城、来自江苏的大众书局和“猫的天空之城”；钟书阁等上海的品牌书店亦在江苏、浙江开设了分店，且颇受关注。

根据此间签署的《框架协议》，长三角区域三省一市将建立长三角新闻出版(版权)局长联席会议机制，每年召开一次“长三角新闻出版高峰论坛”，由三省一市轮流举办，进一步推动长三角出版业更高质量的合作共赢。“大家都非常有诚意，对协议内容展开了充分的研究与讨论，不仅有具体的合作内容，而且重在合作机制的建立与健全，相信长三角一体化发展必将对三省一市的出版业带来1+1+1+1大于4的效应。”上海市新闻出版局局长徐炯说。

据介绍，沪苏浙皖今年已确定了6个具体合作项目，包括联手编撰出版《江南文化研究丛书》、举办“三省一市”精品图书联展、打造长三角阅读圈、探索图书期刊印制委托书跨省报备等。其中，《江南文化研究丛书》是第一个落地项目。沪苏浙皖在历史上曾合力孕育出自成一格的江南文化，此次以长三角三省一市的人民出版社为主体、由上海人民出版社牵头启动的《江南文化研究丛书》编撰出版工作，将打造有独特视角、有最新学术研究成果、有自身特质学术体系的精品力作，推动打造江南文化的研究高地。