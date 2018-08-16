各种阅读活动缤纷登场-听论语聊爱情识云彩，书展是个大课堂

晨报记者 徐 颖 实习生 陈君燕 刘 菁

如果说图书是上海书展上的第一个主角，那么阅读活动就是第二个主角，读者通过书展与新书、好书相遇，这是一个起点，由作家、学者、艺术家领衔的阅读分享活动，则为书本中的思想找寻到最佳落点。今年书展各项阅读活动达1150场，首日的国学课最为引人注目，同时，爱情哲学课、文化课、自然课、古诗词课缤纷登场，整个书展现场，就像一个巨大的课堂。

书展各项阅读活动 1150场

国学课 傅杰打破时空说《论语》

为弘扬中华优秀传统文化，今年上海书展主会场首设国学馆，而作为国学馆的重要活动之一，“七天七堂课”邀请到七位国内一流专家——陈引驰、傅杰、张国刚、辛德勇、樊树志、姚大力、刘永翔——围绕“国学”，在每天固定时间、固定场地（友谊会堂）开展主题讲座，由东方卫视首席记者、主持人骆新担任主持。

昨天，复旦大学傅杰教授开讲《论语》，现场还配备了手语翻译。在课上，傅杰将《论语》放到不同时代来解读，特意挑选了《论语》中跟读书相结合的十几条语录，来展开解读。他说，要讲孔子的学习观，不能漏掉的就是《论语》开篇第一章第一节，他阐释了“学而时习之”。在孔子的时代，“学”和“习”是两个词，“学”是一回事，“习”是一回事，学了以后是要习的。《百家讲坛》和大学训练之所以不一样，在于学校里除了讲，还要习，《百家讲坛》也讲《论语》，复旦大学中文系也讲《论语》，差异就在“时习之”。傅杰还将“学”与“习”延伸到了当代生活，现在学习的渠道很多，网络、手机、电脑，东西很多，但要想让这些东西成为自己的东西，必须要下功夫去“习”。

谈到在书展上设置“七天七堂课”对读者的意义时，傅杰表示，课的内容丰富，涵盖文史各个方面，对读者了解传统文化可以起到很好的作用。“今年国学馆虽是创新性开设，但绝不是兴之所至，从各种活动和现场设计就能看出是真正做了精心策划的，对读者加深传统文化底蕴、对书展打造文化品牌都有很大帮助。”

文化课 分享“开放年代的光荣与梦想”

2018上海书展“书香中国”阅读论坛暨解放日报第74届文化讲坛昨天在友谊会堂拉开帷幕，杨福家、张月姣、毕飞宇三位嘉宾以“开放年代的光荣与梦想”为主题发表了精彩演讲，致敬改革开放40周年，带来了一堂生动的文化课。

中国科学院院士、宁波诺丁汉大学校长杨福家院士带来了“我有一个梦想”的演讲。杨福家表示，他第一个梦的实现是1963年作为新中国第一批派往西方国家留学的科技人员进行访问，在随后的日子里，随着改革开放的进程，他的梦想一次又一次地实现。

张月姣教授分享了她所见到的改革开放40年来在国际经济贸易立法方面中国所取得的伟大成绩。张月姣教授是在2007年成为WTO负责裁决贸易争端的最高机构上诉机构大法官，后任主席，她也是任此职的第一位中国人，也是唯一连任两届的女法官。她说：“机会总是留给有准备的人，所以一定要坚持学习，要有国际视野，要有兢兢业业的研究精神，要为国际的公平正义、和平发展来奉献。我们要相信现在是中国最好的时间。”

而对于作家毕飞宇来说，改革开放是深入他生活的。他说，改革开放之初，有一次他遇见了一个穿喇叭裤的小伙子，这种时尚在当时看来是不可思议的，而对于毕飞宇来说，这是大众对身体的认知，大众的观念更新了，文明了。

爱情哲学课 复旦教师陈果讲解爱的真谛

书展首日，复旦大学副教授陈果新书《好的爱情》签售会聚集了大批读者，粉丝们的年龄跨度非常大，他们都在等待陈果的爱情哲学课。有读者表示：“之前一直都在听陈果的电台，她每次出书都会买，今天终于看到真人了！”

每个人都向往爱情，也想了解如何真正去爱。陈果用哲学方式告诉大家恋爱保鲜之道：“爱和占有欲应该是对立的，好的爱情，不是互相占有，而是共同成长；长久的爱情就是一次又一次地爱上同一个人，这是很浪漫的一件事情。”

自然课经济课 告诉孩子们云彩的美丽

天空中的云彩变幻莫测，每朵云彩都有自己的名称，我们知道它们的名字么？

昨天上午，一场名为“天空的表情我知道”的读书分享会在上海书展举行，北京天文馆副研究员王燕平、国家天文台《中国国家天文》编辑张超（《云彩收集者手册》一书译者），与在场的读者分享了蕴藏在美丽云彩背后的科学知识，宛如一堂美丽的自然课。

作为一本“网红书”，《云彩收集者手册》生动介绍了46种云与大气现象，还收录了全世界云彩爱好者拍摄的100多张特征鲜明的摄影作品。书中提供了饶有趣味的记分打卡系统，让读者通过收集云彩，获得相应的集云分数，云彩越罕见，分数越高。“就观云来说，它是一项没有门槛的自然观察活动，不需要装备或做特殊的准备，只要抬头便可以欣赏天空的美好。”

孩子也能看懂《资本论》？昨天，少儿活动馆举办了这样一场专题讲座——孩子也能看懂的《资本论（少儿彩绘版）》。接力出版社为8-14岁少年儿童量身定制了《资本论（少儿彩绘版）》，此番请到了著名学者李晓鹏，为孩子们开讲，这堂别致的课程，让儿童走进经典。