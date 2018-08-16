人民网评：意气风发走在改革开放大道上

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”"宣言"再发重磅文章：《改革开放天地宽》。文章指出，正是靠着改革开放，不断打破束缚思想的桎梏、扫除阻碍发展的藩篱，我们成功开启了新的壮阔征程，开创了新的前进道路，开辟了新的发展空间，古老而又年轻的社会主义中国走向充满希望、充满生机的新天地。

历史，总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。发轫于1978年的改革开放，如今年届不惑，却愈加意气风发。40年风云激荡，40年砥砺奋进，40年春华秋实，40年飞跃万重山，“改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界发现新的中国”，这艘中国号巨轮正胜利驶入崭新而宽广的天地。

“天行有常”，“应之以治则吉”。一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

今天的中国，深思熟虑，更深刻意识到改革开放的时代价值。正是在改革开放推动下，中国的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力才得以进入世界前列，中国的国际地位才得以实现前所未有的提升，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌才得以发生前所未有的变化，中华民族以崭新姿态屹立于世界的东方。在这种宏阔的时代背景中，我们感谢改革开放，我们礼赞改革开放，我们致敬改革开放，特别是致敬所有的拥护者、参与者和推动者。

今天的中国，众志成城，更有动力抓住改革开放新机遇。从“勇于冲破思想观念的障碍和利益固化的藩篱，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩”，到“以壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀”；从“发挥改革试点的侦察兵和先遣队作用，找出规律，凝聚共识”，到“推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招”，再到“只要看准了的改革，就要一抓到底，务求必胜”……改革开放的决心响遏行云，改革开放的行动一往无前，改革开放的成效不断显现。

今天的中国，志存高远，更有能力推动改革开放迈上新台阶。从深化改革到扩大开放，中国有目标，有诚信，更有举措。从大幅度放宽市场准入，到创造更有吸引力的投资环境；从加强知识产权保护，到主动扩大进口……每一项开放措施都在有条不紊地落地。中国正以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动改革开放。在这种语境中，世人有足够理由相信，中国的改革“只有进行时，没有完成时”，中国对外开放一定会打开一个全新的局面。

“改革开放是一项长期的、艰巨的、繁重的事业，必须一代又一代人接力干下去。”改革开放从来都不是一件易事，尤其在高起点上就更有难度，但是我们有“逢山开路，遇水架桥”的强大决心和成熟举措。我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。

一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。虽然我们已走过万水千山，但仍需要不断跋山涉水，“以永远在路上的坚定执着，把改革开放进行到底。”中国特色社会主义进入新时代，改革开放新的号角已经吹响，只要不忘初心、牢记使命，拿出更大的政治勇气和智慧，只要敢闯敢试、敢为人先，迸发出积极性、主动性、创造性，我们就能掀开实现中华民族伟大复兴的新篇章，开启加强中国同世界交融发展的新画卷。