两个毫不动摇”激发民营经济活力

党的十九大报告指出，“必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。党中央对“两个毫不动摇”方针的再次重申，引导和激励着广大民营企业家在新时代作出新贡献。

改革开放以来，我们党对非公有制经济的认识在实践中不断深化。党的十二大报告提出，“在农村和城市，都要鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展，作为公有制经济的必要的、有益的补充。”党的十六大报告提出，必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济；必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。党的十八届三中全会进一步提出，公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。2016年全国两会期间，习近平同志指出，实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国共产党确立的一项大政方针，是中国特色社会主义制度的重要组成部分，也是完善社会主义市场经济体制的必然要求；非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。可以说，“两个毫不动摇”是我们党对我国基本经济制度内涵的丰富和发展，是立足改革开放伟大实践作出的重大理论创新，必将推动我国非公有制经济在新时代实现更大发展。

近年来，民营经济发展面临市场需求不旺、成本上升较快、融资难融资贵、税费负担较重、制度性交易成本较高等问题，同时一些民营企业面对经济转向高质量发展出现了转型困难问题。在这种情况下，一些领域民间投资出现下降，一些民营企业出现投资方向不明、投资意愿不强、投资动力不足问题。2016年3月，习近平同志在强调“两个毫不动摇”的同时指出，我国发展一时一事会有波动，但长远看还是东风浩荡。广大非公有制经济人士要准确把握我国经济发展大势，提振发展信心，提升自身综合素质，完善企业经营管理制度，激发企业家精神，发挥企业家才能，增强企业内在活力和创造力，推动企业不断取得更新更好发展。这一重要讲话精神使广大民营企业家深受鼓舞，进一步明确了走创新发展、转型升级之路的方向。

按照“两个毫不动摇”方针，党的十八届三中全会提出，“公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。国家保护各种所有制经济产权和合法利益，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，依法监管各种所有制经济。”在此基础上，党中央、国务院先后出台《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》。这为广大民营企业家安心专心用心谋发展、焕发创业创新创富激情营造了更加有利的制度环境。

在生产要素获取、市场准入等方面，民营企业曾遇到过一些壁垒。针对这一问题，党的十八届三中全会提出，坚持权利平等、机会平等、规则平等，废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。党的十九大报告提出，“全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力。深化商事制度改革，打破行政性垄断，防止市场垄断，加快要素价格市场化改革，放宽服务业准入限制，完善市场监管体制。”这是对坚持“两个毫不动摇”方针的具体部署，正在有力促进拆除民营企业市场准入“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”，促进更加公平市场竞争环境的形成，从而有力保障和激励民营企业为我国经济高质量发展作出新贡献。

（作者为全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长）