柳直荀：“杨柳轻飏直上重霄九”

2018-08-16 03:45 来源：光明网-《光明日报》

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社长沙8月15日电（记者刘良恒）盛夏八月，艳阳高照。记者来到位于湖南长沙县高桥镇中南村方田冲的柳直荀故居，但见大门上尚遗留“黄棠山庄”四个大字，系柳直荀父亲柳午亭所书，另有门联曰：“厚德载福；和气致祥。”

柳直荀像 新华社发

柳直荀故居建于清光绪年间，为砖木结构普通民宅。1898年11月3日，柳直荀在此出生。1998年柳直荀故居按原貌修复，2000年故居被定为长沙市文物保护单位。

柳直荀1912年考入长沙广益中学，后考入雅礼大学预科。其间，他结识了进步人士杨昌济以及毛泽东、何叔衡、张昆弟等人，在毛泽东等人影响下开始学习和研究马克思主义，1920年10月加入中国社会主义青年团。1924年2月，经何叔衡等人介绍加入中国共产党。

大革命兴起后，柳直荀按党的要求，到湘潭等地开展农民运动。1926年7月，北伐军攻占长沙，柳直荀当选为新成立的省政府委员，并任省农民协会秘书长，为推动湖南农民运动蓬勃发展作出了重要贡献。

“四一二”反革命政变后，他立即发出声讨蒋介石的联合通电，动员民众与国民党新军阀作坚决的斗争。1927年5月21日长沙马日事变发生当天，他迅速发动农民自卫军奋起抵抗，组织数万农军进攻长沙。

同年7月，柳直荀与郭亮等人经武汉到南昌，被党组织编入贺龙的部队，参加南昌起义，后随军南下广东。不久被党派往上海、天津等地从事秘密斗争。1928年9月任中共顺直省委秘书长，参加了周恩来主持的中共顺直省委扩大会议。1929年冬调任中共湖北省委书记，不久又任中共中央长江局秘书长和中央军委特派员。

1930年4月，柳直荀受命到洪湖革命根据地工作，任红二军团政治部主任、军团前敌委员会委员兼红六军政委。1931年3月，红二军团改称红三军，柳直荀任红三军政治部主任和前委委员。他与贺龙、段德昌等同志率部队打退了敌人的多次围攻，使湘鄂西革命根据地得到了巩固和发展。

1931年6月，中共鄂西北临时分特委成立，柳直荀任特委书记兼房县县委书记。此后，柳直荀先后受命组编红二十五师、鄂西北独立团、洪湖独立团，后合编为红八师，柳直荀均兼任政委，为巩固和发展革命根据地作出了巨大贡献。

在此期间，党内和根据地内“左”的错误方针和政策发展起来，柳直荀因坚决反对，于1932年春夏间被撤销了在党和红军中的领导职务。1932年9月，柳直荀遇难牺牲，时年34岁。1945年4月，中共中央给柳直荀平反昭雪，追认为革命烈士。

1957年5月11日，毛泽东复信柳直荀夫人李淑一，并附《蝶恋花·答李淑一》词一首，“我失骄杨君失柳，杨柳轻飏直上重霄九”，表达了毛泽东对柳直荀的怀念之情。

《光明日报》（ 2018年08月16日 03版）