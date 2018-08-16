云南百年古核桃树采摘权拍卖将在沪再度开启

（晨报记者：竺 钢）“中国核桃之乡”云南大理漾濞22棵百年核桃树两年的果实采摘权拍卖，去年9月在上海国际商品拍卖有限公司圆满落槌，这一汇聚沪滇两地政府、企业、机构及个人爱心力量的义拍活动为漾濞当地的产业扶贫、精准扶贫贡献了一种全新的模式。

近日，上海国拍、上海中小企业品牌促进中心携手云南大理漾濞彝族自治县人民政府在沪共同宣布，在上海市商务委、上海市合作交流办、云南省驻沪办、大理州驻沪联络处等单位的支持下将正式启动第二届古核桃树采摘权义拍的筹备，本次拍卖所得将更加精准地服务于精准扶贫和当地核桃产业的能级提升。

据介绍，首届拍卖会22棵古核桃树两年采摘权共计成交51.4998万元。这项慈善义拍开创了政府机构、企业组织、拍卖行、农户共同研究 “拍卖+宣传+爱心+扶贫+旅游”为核心内容的“古树核桃果权拍卖营销模式”的先河，得到了爱心企业、爱心人士和新闻媒体的高度关注和大力支持。来自上海社会各界近百位竞买人亲临现场，参与拍卖会，用实际行动为漾濞当地核桃产业的发展和农户的脱贫贡献了积极的力量。漾濞核桃采摘权义拍的影响力传播产生了巨大集聚效应。杭州一龙集团、南通三建和上海九硕企业集团关注到了漾濞，并与漾濞县人民政府分别签约，帮助当地改善城市基础设施并打造两个旅游地产项目，总投资额超过150亿元人民币。

第二届拍卖会将于9月28日在沪举办，此次拍卖均为干果，拟定拍卖的古核桃树的户主均为建档立卡贫困户，村集体先以市场参考价收购农户的核桃，拍卖完成后，溢价部分再进行二次分配，10%作为农户产业扶持资金，20%用于加工及物流的必要支出，70%用于发展村集体经济，主要用于提升核桃产业，扶持和推动农户、村级脱贫。村集体将制定严格的资金使用方案，县政府相关部门进行监管。

漾濞彝族自治县地处大理州中部、点苍山之西，总面积1860平方公里，森林覆盖率近81%，居住着彝、汉、白、回等17个民族，总人口10万余人。漾濞不仅拥有以石门关、漾濞江、普光寺、云龙桥为代表的丰富的旅游资源，也拥有自古以来就声名远播的特产——漾濞核桃。1995年，国务院发展研究中心授予漾濞“中国核桃之乡”荣誉称号。目前，漾濞核桃种植面积超过100万亩，产量近5万吨，产值超过10亿元。但另一方面，漾濞目前尚未摘掉全国贫困县的帽子，核桃树作为农户“脱贫树”、“致富树”的功能尚未完全发挥出来。

针对目前扶贫工作开展的现状，上海国拍董事长戴佩华提出，精准扶贫要立足于产业模式的打造，形成常态化的合作机制。政府部门和企业需要加强针对性的研究，一方面利用好当地的资源优势，另一方面积极输入新理念，打造新口碑，提炼新业态，让当地的特色产品能够走出大山、走进发达地区。通过拍卖的方式既宣传了漾濞和漾濞核桃，也提升了漾濞核桃的市场价值，是一种很好的尝试。与会企业家也达成共识，将进一步形成合力，集合各方资源，共同推动漾濞乃至云南贫困地区的产业发展。