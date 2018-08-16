2018第二届中国无人零售大会暨展览会今日在沪开幕

8月15日上午，由中国百货商业协会、中百协无人店分会、中百协自助售货行业分会联合主办、微信支付大力支持的第二届中国无人零售大会暨展览会在上海新国际博览中心盛大开幕。

上午9:20分在E3馆论坛区，在热烈的氛围中开幕式如期而至，国家商务部驻上海特派员办事处处长蒋时柱、中国百货商业协会会长楚修齐，中国百货商业协会秘书长范君、中百协无人店分会&自助售货行业分会秘书长张江、中百协自助售货行业分会会长张选施以及参展企业代表纷纷出席开幕式并致辞。由中国百货商业协会会长楚修齐宣布开幕，致辞嘉宾上台剪彩，至此2018第二届中国无人零售大会暨展览会终于正式亮相。

三大展区风采——铸就零售行业风向标

本届展会共设置三大展区，近400家企业参展，展出面积超36000平方米，涵盖无人值守零售终端、零售技术及产品、商品及供应链服务等多个领域。展馆中，各参展商使出浑身解数，展台设计五花八门，夺人眼球。

在E1展馆，上海巨昂通过“天使之橙”“X-24智慧便利店”“今日小雪”“大咖来了”“哇椰！”等明星产品，配合绚丽的灯光打造了一个科技感和智能感十足的展台；深兰科技“芭堤雅”商用车高调亮相，诠释“移动零售”全新概念；倍便利“智享易站”集各图像识别、动态货架、人工智能后台方案等多项黑科技于一体，令参展观众叹为观止；星星冷链、海深科技、魔盒CityBox、简24等或以精湛的技术方案吸睛，或以亮眼的“黑科技”产品取胜，吸引了一波又一波参展观众驻足、体验。

E2馆内，近年来在业界声名鹊起的“缤果盒子”格外醒目，作为无人零售领跑企业，其凭借先进的技术方案，打破了固有的商业逻辑，率先跑通了无人零售领域的商业模式；以智能终端和系统解决方案切入无人零售的新北洋同样是E2展馆内的明星企业，其研发的智能微超，支持创新的手掌静脉支付方式，安全便捷，同时具备全景商品展示、货道自由等优势，据其负责人介绍，目前已有多个客户在试点智能微超，长周期订单落地可能性很高；作为行业老兵，大连富士冰山今年的创新力度让人耳目一新，较往年不同的是，富士冰山此次展出的设备几乎全部搭载智能化硬件，除传统的饮料自动售货机外，同时展出了最新型的综合机食品机，咖啡机、乳品自动售货机、多联综合机等，完全跨入了智能化、多元化、创新化的全新时代。

微信支付也来了。在E3馆，具有极高市场辨识度的“微信绿”夺人眼球。此次展会，微信支付展示了智慧零售的最新成果——小程序扫码购、小程序到家、刷脸支付等，致力于帮无人值守零售相关企业打通支付渠道，玩转无人零售。还有华屹数码、青岛易触、澳柯玛、唯先智能等业界重磅企业，友朋/百岁山、怡宝、东鹏特饮、王老吉、来伊份联合参展，行业各界齐发力带给你不一样的无人零售体验。

同期峰会——共同演绎零售趋势

本届大会暨展览会以“演绎---零售新趋势”为主题，40余位国内外业界大咖和学者在大会上作主题演讲，面向无人店行业万亿蓝海市场，全力打造零售智能化转型的行业资源整合重要平台。

8月15日到16日，分别在E1展馆一号会议室和E3展馆的二号会议室，各行业领军人物和企业高层进行分享，全程近40场主题演讲，观点碰撞，共话无人零售浩荡前路。