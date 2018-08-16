来源：新华社客户端

原标题：“心有大我，至诚报国”——知识分子的时代答卷

当国事艰难，他们选择了回归；当前路漫漫，他们选择了负重前行；当科研攻关迫在眉睫，他们不惜做出伟大的牺牲。

↑“两弹一星功勋奖章”获得者邓稼先（资料照片）。新华社发

郭永怀、邓稼先……生命虽然短暂，精神却可以不朽。中国航空与航天事业发展的背后，正是一位位先辈化作苍穹中的明星照亮前路。

↑在广西桂林市灌阳县黄关镇联德村超级稻生产基地，袁隆平在查看超级水稻生长情况（2013年8月19日摄）。新华社记者陆波岸摄

袁隆平、钟南山……走过峥嵘岁月，永葆蓬勃朝气。他们的身影仍然出现在田间地头、一线诊室，他们的大爱仍然播洒在这片土地上。

↑1982年1月15日，黄大年在给同学的毕业赠言中写道：“振兴中华，乃我辈之责”（资料照片）。新华社发

黄大年、钟扬……斯人已逝，追思犹存。从他们的家人、学生，到千千万万素不相识的奋斗者们，他们以“致敬”追忆着逝者的故事，更以“奋斗”继续着他们脚下的路。

惟奋斗者进，惟奋斗者强，惟奋斗者胜。

“奋斗者”，是这些当代知识分子共同的名字。他们的科学家精神闪耀星空，他们的爱国之情、报国之志正激励着千千万万科研工作者和知识分子，共同书写新时代的精彩篇章。

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“心有大我，至诚报国”——知识分子的时代答卷

记者：陈聪 白国龙 林晖 白瀛 吴振东

参与记者：周勉 李继伟 刘大江 张建

新媒体编辑：侯帮兴