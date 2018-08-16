中企收购斯梅代雷沃钢厂后，着力稳就业、强管理、增效益——塞尔维亚百年老厂重现活力（共商 共建 共享·一带一路倡议五周年）

来源：人民日报客户端



河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂内景。

本报记者 张光政摄

从塞尔维亚首都贝尔格莱德出发，乘车数小时来到古城斯梅代雷沃，远方矗立的斯梅代雷沃钢厂锅炉、冷却塔映入眼帘。记者走进河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂时，热轧车间里，机器轰鸣，钢花飞溅。中控室内，几位值班人员正紧盯着监控屏幕，密切观察各车间生产状况……

“中国的合作伙伴给我们带来了真正的希望”

成立于1913年的斯梅代雷沃钢厂是当地知名的百年老厂，曾被称为“塞尔维亚的骄傲”。但由于国际市场竞争激烈以及管理不善等原因，该厂一度陷入困境，几乎濒临倒闭。

“我们钢厂状态最差的时候，大家都不知道第二天会不会有工作。就在大家不知道该怎么办的时候，中国企业来了。”大学时主修经济、如今在钢铁厂负责安全和消防工作的弗拉迪米尔·伊利奇回忆说。

2016年4月，中国河钢集团以4600万欧元收购钢铁厂，并成立河钢塞尔维亚有限公司（河钢塞钢），钢铁厂5000多名面临失业的员工迎来曙光，重返车间。时任塞尔维亚总理武契奇说：“我们为此熬了无数昼夜，全体内阁成员付出许多辛劳。过去3年，一个个希望变成失望，最后，中国的合作伙伴给我们带来了真正的希望。”

收购后，河钢集团选派技术骨干从中国赶赴斯梅代雷沃，对钢铁厂进行设备维修及系统改造。同时，塞方经营管理团队和生产技术骨干也被邀请到河钢交流培训。河钢塞钢执行董事宋嗣海向本报记者介绍，河钢塞钢在运营的过程中，依托整个团队力量，充分调动当地员工的主动性和能动性。在管理团队中，常驻的中方人员只有9人，赋予钢铁厂极大自主权。在生产部门中，大多数工人是当地人。公司还沿用了被收购之前已形成的较为完善的管理流程，将中方的先进管理经验嵌入其中，并实行奖惩制度，提高工资并发放奖金。

仅仅数月，河钢塞钢就启动了第二台高炉，将每月钢产量从原来的6万—7万吨提高到12.9万吨，实现了扭亏为盈。从那以后，12.9万吨的月产量一直保持到现在。

中国国家主席习近平在2016年6月参观河钢塞钢时表示，我相信，在双方密切合作下，斯梅代雷沃钢厂必将重现活力，为增加当地就业、提高人民生活水平、促进塞尔维亚经济发展发挥积极作用。

如今，在中塞双方员工的团结努力之下，河钢塞钢不负众望，成为中国—中东欧国家产能合作和共建“一带一路”的样板工程。

“塞尔维亚永远也不会忘记中国和中国人民的帮助”

斯梅代雷沃钢厂的员工和家属加起来有2万多人，相当于这个城市人口的1/5。河钢集团的收购，不仅让斯梅代雷沃钢厂恢复了活力，还带动了整座城市的发展。得益于钢铁厂的重生，斯梅代雷沃市每年的财政收入是原来的两倍多。当地人谈起中国和中国企业，无不竖起大拇指。

斯内扎娜·德韦切尔斯基今年54岁，是钢铁厂采购部的一名电气采购员。她一家三代先后在这里工作，可以说亲身经历了钢铁厂的起起伏伏，也亲眼见证了钢铁厂在中国企业的帮助下绝处逢生。德韦切尔斯基在工厂的内部刊物中写下了这样一段话：我的祖父、父母和兄弟都在工厂工作，现在的工作令人开心满足，这里让我有一种安全感和归属感，我将倍加努力工作。

斯梅代雷沃市长亚斯娜·阿夫拉莫维奇在接受本报记者采访时说，河钢集团收购斯梅代雷沃钢厂是塞中两国政府高水平合作的结果，对斯梅代雷沃市的发展产生了巨大的积极影响，该市失业率由18%降到了6%。得益于中国的投资，当地的教育、医疗卫生、交通运输及其他生活条件得到了明显的改善，河钢塞钢的员工们对未来充满了信心。这位60岁的女市长骄傲地告诉记者：“现在，斯梅代雷沃市的新生儿出生率在塞尔维亚排名第一。”

伊万·马特科维奇是热轧车间副主任，管理着80人的团队。他表示对现有的管理模式非常满意，自己与中方管理层的沟通渠道非常畅通。

热轧车间的工人日沃拉德·拉夫科维奇是该厂的老员工，已经在这里工作了39年。他对本报记者表示，现在公司特别注重加强人员管理、更新设备、提高生产率。“现在工作稳定，感受和以前完全不一样。”4年前，他把一个在加油站工作的儿子也介绍到钢厂工作。他说：“以前儿子靠我们做父母的帮衬，现在他完全自食其力了。”

在河钢塞钢工作的司机尼古拉什·科瓦切维奇邀请记者到他家做客。他说，自从到河钢塞钢工作以后，工资比之前增加了30%。收入的增长，使他有能力对家里的老房子进行整修并且加盖了一层。

武契奇总统日前在接受中国媒体联合采访时表示：“塞尔维亚永远也不会忘记中国和中国人民的帮助。塞尔维亚将尽自己所能继续做中国‘一带一路’倡议的合作伙伴，并尽力完善双方在‘一带一路’相关领域的合作。”