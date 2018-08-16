来源：新华网

新华社哈萨克斯坦阿拉木图８月１５日电 通讯：“这是邻居对邻居的帮助！”——“一带一路”农业合作成果从田间走进哈萨克斯坦百姓家

新华社记者 董龙江

驼铃悠悠，回声千载！两千多年前，张骞出使西域，葡萄、石榴、胡麻、苜蓿等农作物通过古丝绸之路传入中国。今天，源自中国的种子“走出国门”，在“一带一路”沿线国家生根发芽。

盛夏时节，哈萨克斯坦阿拉木图州的图尔根村，中国—哈萨克斯坦农业创新园里的玉米长到了将近一人高。农业创新园哈方公司聘请的农艺师阿布姆斯利姆·阿利苏尔塔诺维奇说，哈萨克斯坦非常欢迎也非常需要农业创新园这样的合作模式。中哈两国山水相连，“这是邻居对邻居的帮助！”

２０１５年５月，陕西省杨凌示范区和哈萨克斯坦国际一体化基金会签署协议，决定共同开发建设总面积为２００公顷的中哈农业创新园。双方在创新园内开展优良品种、节水灌溉、经济林果、农资农机等领域新产品的试验、推广和经营。

阿利苏尔塔诺维奇走到玉米地边，指着身边编号为ＭＺ７的一片玉米植株对记者说：“我跟踪这片玉米地已经有一年多的时间，中国的玉米品种防病和抗旱能力非常强。”

“中国的农业专家给我们带来了新技术、新品种，他们的专业水平让人钦佩。”这位已经从事了近３０年农业工作的哈萨克斯坦农艺师这样评价自己的中国同行。

最近３年，中哈农业创新园引种试验小麦、玉米、大豆、油菜和苗木等６大类４５个品种，并交出了一份靓丽的成绩单：中国专家研制的ＷＷ－５小麦亩产３１９公斤，较当地品种增产８２．３％；Ｐ２大豆亩产２３２．５公斤，较当地品种增产３２．７％……

今年５月，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在接受新华社记者专访时就特别提到了两国农业合作。他说，最近５年，两国农产品贸易额增加了２０％，哈方对中国的农产品出口增加了１倍多。

对此，哈萨克斯坦国际一体化基金会股份公司西安代表处副总代表韩万初深有体会。和记者聊起中哈农业合作，韩万初如数家珍。

“哈萨克斯坦是农业大国，农产品资源非常丰富，但是由于人口少，其国内市场有限。如今，在‘一带一路’建设的大背景之下，两国农业合作进入了快车道。来自哈萨克斯坦的面粉、油脂、休闲食品等源源不断地销往中国。”韩万初告诉记者。

与此同时，来自中国的蔬菜水果等农产品也陆续进入哈萨克斯坦寻常百姓家。记者走进阿拉木图的“绿巴扎”，这是一个在哈萨克斯坦乃至在整个中亚地区都小有名气的综合农贸市场。

蔬菜摊主绍尔班·库普里雅诺娃是阿拉木图本地人。她说，别看这里夏季中国的蔬菜和水果品种都很少，一般都是本地或者是塔什干的。但等到了冬天，中国的蔬果就会多起来，有菠菜、西兰花和圣女果等。中国蔬菜的价格也会比从邻国乌兹别克斯坦进口的便宜一些。

伴随着“一带一路”框架下中哈农业合作的推进，伴随着中国蔬菜品种在哈萨克斯坦市场上日渐丰富，哈萨克斯坦人逐步摆脱了“冬天只有土豆加白菜的时代”。（网站首页图：新华社资料图片）