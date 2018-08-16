【云游新疆】低空飞行观光游火了 换个角度看新疆

来源：亚心网

从高空俯瞰，百里油区成百上千个抽油机密密麻麻地点缀在戈壁上，犹如巨大棋盘上散落着的棋子，艾里克湖就像一颗碧绿的宝石点缀在茫茫戈壁中，晶莹剔透……这一幅幅尽收眼底的美景，正是上海游客毛女士8月13日在克拉玛依低空旅游的固定翼飞机上观看到的画面。

毛女士乘坐的是新疆低空游览线路之一——乌尔禾魔鬼城低空游览线路，飞机从市区出发，飞越百里油区、白杨河大峡谷、艾里克湖、乌尔禾镇以及魔鬼城。另一条是赛里木湖低空游览线路，飞机从博乐市出发，飞越兵团第五师现代化农业田、阿拉山口风力发电设施及“大西洋最后一滴眼泪”赛里木湖。

游客可在高空俯瞰乌尔禾魔鬼城的独特地貌。图 /通讯员黄锐

低空旅游即通用航空旅游，是指在高1000米以下的垂直范围低空空域，依托通用航空运输、通用航空器和低空飞行器，如直升机、三角翼、滑翔伞、热气球等，开展的旅游、娱乐和运动等飞行体验活动。

早在2015年9月16日，新疆首条低空旅游航线（富蕴至喀纳斯）就开启了首航。2015年自治区旅游局向社会发布了100个重点旅游项目，低空旅游名列其中。随后，新疆又先后开通石河子至那拉提、克拉玛依至博乐、克拉玛依至魔鬼城低空游览航线。

今年以来，新疆各地又陆续开通多条低空旅游航线。

5月，博乐至赛里木湖低空游览航线首次成功试飞，一架型号为运12的小型客机搭载17名乘客，从博乐机场到赛里木湖往返200多公里，还在赛里木湖低空环湖游览。

高空俯瞰赛里木湖更加立体与震撼。图 /通讯员黄锐

温泉县7月1日也开通运营了3条航线，分别为温泉县城至赛里木湖北门、温泉县城至天泉莫生达坂、温泉县圣泉景区及县城低空游览线路，每架次可搭乘4至6人，票价在500元至1000元不等。

除此之外，游客还可以坐着直升机去看那拉提草原，去阿尔泰山野雪公园滑野雪，空中俯瞰伊吾县的胡杨，还有天山天池的瑶池美景。

想体验其他低空项目的，不妨试试乘滑翔机看吐鲁番的火焰山；坐着热气球、乘着三角翼观赏特克斯八卦城和喀拉峻草原……

俯瞰特克斯八卦城，能够更加直观的欣赏到八卦城的独特魅力。图 /阿丑摄影

来自江苏的游客徐骁是第二次来新疆旅游，两年前他第一次去乌尔禾世界魔鬼城，就被那里苍茫与雄壮的美景征服，“当时就想，如果有机会俯瞰整个魔鬼城就好了。这一次再来，得知这里开通了低空游，终于如愿以偿了。从飞机上鸟瞰整个魔鬼城，那些近观之下给人带来冲击感的地质景观，从高处看下去竟像是一座精致的巨大沙盘。”徐骁说，全程50分钟的飞行时间像是看了一部五彩斑斓的电影。

和传统旅游方式相比，低空旅游的优点多多。

新疆拥有众多旅游资源，但大多呈现“大分散、小聚集”特点。低空观光，把旅游者的视角从平视和仰视中解脱出来，360度俯瞰大美新疆，别有一番情趣和刺激。低空游还大大缩短乘车所需的旅途时间。龙浩通航总经理兼总飞行师李贺说，新疆的气候条件、空域条件优良，非常适合开展低空旅游，这也是低空旅游值得在新疆深度发展的原因。

富蕴至喀纳斯低空旅游摆渡飞行今年7月成功首航，一下拉近了阿勒泰地区两个国家5A级景区的距离。

刚刚体验过富蕴——喀纳斯低空航线的赵秀丽说：“我来新疆很多次了，还是第一次从这个角度欣赏美景，景色太壮观了，行程还缩短了。我们坐飞机才用了一个小时就从可可托海到了喀纳斯，要是坐车的话，得8个小时才能到。”

“现在是旅游旺季，低空旅游航线也迎来短途运输高峰。”新疆通用航空有限责任公司市场部业务经理康艳说，目前想要体验富蕴至喀纳斯航线的游客，需要提前4天打电话预约。康艳告诉记者，随着全疆多地低空旅游航线的逐步开通，新疆空中旅游走廊将逐步形成，游客在阿勒泰地区、博尔塔拉蒙古自治州、克拉玛依市、石河子市均可选择以乘坐低空航班的方式进行游览。

空中看喀纳斯，别有一番景致。图 /阿丑摄影

越来越多的游客也开始选择打“飞的”游览新疆景区。今年1至7月，且末至库尔勒航线已实飞236班次、载客1386人；克拉玛依至博乐航线载客量是2017年全年的两倍还要多……

文 |新疆经济报新媒体中心记者代筱晔、余梦凡