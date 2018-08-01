长江是我家—来自长江经济带基层的声音

国际在线

8月16日，“大江奔流——来自长江经济带的报道”大型主题采访活动在浙江丽水圆满收官。近一个月前的7月20日，来自10家中央媒体和长江经济带沿线11省市的地方媒体共计100余位记者，从云南丽江的“长江第一湾”出发，水陆结合、沿江而下，一路途径云南、贵州、四川、重庆、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、上海、浙江等11个省市，行程8000多公里，在沿途220个采访点进行采访。一路上，记者们深入报道了长江经济带各领域的发展变化，见证了这条横贯东西、辐射南北的经济增长带的蓬勃发展。

采访途中，中央广播电视总台国广的13名中外记者，在沿途20余个城市，采访了22位来自长江经济带各行各业的一线劳动者。他们中，有放弃大城市的工作机会返乡创业的青年才俊，也有每天在长江上打捞垃圾的清漂工人；有在金沙江畔生活了一辈子的老船工，也有民族手工艺的“90后”非遗传承人；有每天在港口辛勤劳作的码头工人，也有从事长江流域珍稀植物保护的科技工作者……

他们，是长江经济带发展的建设者、推动者，也是长江经济带“生态优先、绿色发展”的见证者、参与者。请随他们一起，听一听生态长江、经济长江、文化长江、民生长江的精彩故事。

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(来源：中央广电总台国际在线）