【今日评说】长江经济带 浙江如何“画龙点睛”？

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新蓝网-中国蓝新闻客户端8月15日讯（浙江卫视记者章伟烽 袁非焱报道） 覆盖11个省市，人口和GDP均占全国约10％，长江经济带关系国家发展全局。

共饮一江水，携手同发展。长江经济带如何建成黄金经济带？浙江有何新举措，新经验？

本期做客嘉宾：浙江卫视评论员 兰建平

如果把长江经济带比作是一条即将腾飞的巨龙，那么位于长三角南翼的浙江，其实它就是龙眼睛的位置。2016 年的1 月5 日，习近平总书记在长江经济带发展座谈会上强调，努力把长江经济带建设成为“生态更优美 交通更顺畅 经济更协调 市场更统一 机制更科学”的黄金经济带。那么浙江如何在这条黄金经济带上起到画龙点睛的作用呢？今天，我们就先从通江达海的舟山说起。

舟山：服务长江经济带发展 打造江海联运大平台

舟山老唐山港区的五期码头

在舟山港，像这样的靠港国际船只，每年有将近一万多艘。可在5 年前，这个码头几乎无人问津。2016 年，国务院正式批复同意设立舟山江海联运服务中心，抢抓建设机遇，舟山先后与武汉、马鞍山、重庆等主要港口城市签订合作协议，已经形成了一条贯串长江，以运输铁矿石、粮油、矿建材料为主的长江黄金水道。

舟山市港航管理局发展研究处处长梅磊落说：“通过江海联运服务中心的建设，已经起到了长江经济带和海上丝绸之路相连接的这么一个枢纽作用 。”

一起联动起来的还有更加精准的数据资源，在舟山江海联运数据中心的大屏上，不仅可以看到长江沿岸的船舶轨迹、航运交易等实时信息，还可以对“ 江出海” 、“ 海进江” 等数据进行实时查询。目前，这里已累计交换江海联运数据超过100 万条。

舟山港航指挥中心工程师虞天昊表示：“ 这些数据对于政府和企业做出智慧的决策提供了一个数据的支撑，下一步我们还会进一步有一个与长江各个港口的数据战略共享的一个行动和计划。”

在江海联运的基础上，舟山还在不断探索更为直接的运输方式。今年4 月，中国首艘江海直达船“江海直达1 号”开启首航的同时，“ 江海直达2 号、3 号” 两艘船的建造，也已提上日程。

“以前我们这个船舶的建造行业里标准只有海船的标准和内河船的标准，而我们跟随江海直达1 号船一起诞生的是一套针对特定航线的江海通航船舶的专门的标准。” “江海直达1 号”船设计师 吕冰说道。

目前，舟山市正在组建江海联运船队，通过搭建“ 海进江” 配送平台，打造全程物流综合物流服务体系。预计到2020 年，舟山江海联运服务中心的货物通过量将达到2.5 亿吨。

付琳：兰老师，其实长期以来，这个海船不能入江 江船不能入海，其实它制约了长江沿线城市大宗物资运输的效率。那江海联运会给长江经济带的建设，带来哪些新的机遇？

兰建平：通过舟山通江达海的区位条件和优势，解决江出海和海进江的问题。

把整个长江沿线从上游的重庆到中游的武汉，再到下游的南京等串联起来。国务院批复同意设立舟山江海联运服务中心，是国家赋予浙江重要的战略使命，承担着点睛长江黄金水道、连接21 世纪海上丝绸之路和长江经济带的重任。

付琳：那其实刚才片子当中，这个江海联运数据中心还有江海直达船，这一系列的创新之举，可以说就是充分地践行了绿色发展的理念了是吗？

兰建平：“ 江海直达1 号” 现在一天的运量相当于以前三天的运量，我们通过“ 江海直达1 号” 这样一种运输新模式的开发和设计，新船型的构建、新物流方式的导入，使我们现在的整个运力提高了三倍。同时还注意到由于船的来往次数降低了，它的减排也就下降了。并且把武汉 重庆等长江重要的这种节点城市签订战略合作协议，可以说黄金水道真正发挥了黄金价值。

付琳：那从沿海到沿江区域融合发展，除了港口一体化，陆海联动也是关键。

杭黄高铁进入冲刺阶段 力争年内建成通车

在杭黄高铁富阳站施工现场，记者看到，站房主体已初具雏形，铁路轨道也已基本完成铺设。目前，施工人员正克服高温酷暑，抓紧建设生产生活附属用房。

中铁建设集团有限公司项目副经理陈旭说：“现在是外立面装饰已经入场，准备进行外幕墙施工，室内是进行主体二次结构施工。整个项目计划是10 月份装修完成。”

在淳安站施工现场，施工人员正顶着烈日对站前高达37 米的雨棚砼进行浇筑，整个配套工程预计九月底基本完成。

据了解，杭黄铁路东起杭州，西至黄山，全长265 公里，计划今年年底前开通运营，届时从杭州到黄山仅需一个半小时左右。杭黄高铁的开通，不仅结束了杭州西部区县没有铁路的历史，还将串联起一条从名城、名湖到名山的黄金旅游线路。

付琳：杭黄高铁是皖南直接联系长三角地区的这个经济桥梁和交通纽带。这条高铁，能给沿线地区带来什么？

兰建平：生态更优美的背后，紧接着就是交通更顺畅。经济的发展、现代立体化的交通体系是基础。像杭黄高铁这样的交通基础设施，它联动的不仅仅是有形的空间，把产业的、人才的、信息的这种硬件基础设施，和软件一起融合到区域发展的一个空间过程当中，大大地强化了区域间的合作。

付琳：那如何更好地融入长江内路沿线的发展，我们还能够做些什么？

兰建平：深刻领会总书记讲的，我们要经济更加协调这样的目标，把我们的基础做得更扎实，我们的内功练得更好。能够把新旧动能转换，真正落实到项目当中、企业当中、平台当中，使我们传统产业的链条、绿色产业的链条和循环经济的链条，沿着长江经济带，我们从下游向上游去发展，破除市场运行过程当中各种壁垒，能够使我们的运行更加规范，把浙江这种市场优势、把浙商这种经验优势 能够向沿海沿江去延伸、向内陆去推动 。我们也注意到，比如说沪苏皖的合作也正在加大。像长三角一体化整个进程也正在加快，整个区域的协商合作也更加深入，领域也更加广。

付琳：确实 您刚才提到的紧密接轨大上海、推进长三角一体化，在浙江参与长江经济带建设的实施方案当中，也是重点提到的一个方向。那么2017 年 随着建设浙江省全面接轨上海示范区获批，嘉兴接轨大上海融入长三角工作也按下了“ 加速键” 。

嘉兴：接轨大上海 融合长三角

嘉善姚庄经济开发区 弥富科技有限公司

火热八月，落户嘉善姚庄经济开发区还不到一年的上海企业---- 弥富科技，正马不停蹄地上马新生产线。而在另一幢厂房，4 条生产线正开足马力生产，这些新能源汽车零配件，都是为大众、通用、吉利等汽车大品牌量身定制。

弥富科技浙江有限公司副总经理 王乃军说：“计划今年能达到大概产值8000 万元左右，明年的话计划达到1.2 个亿，后年计划达到2 个亿左右的产值。 ”

与弥富科技一样，今年以来，已有9 个来自上海的项目落户姚庄，总投资达31.4 亿元。如今，5.8 平方公里的工业核心区，已落户规上企业100 多家，年产值近200 亿元。其中，90% 以上的外资项目来自上海，70% 以上的三产项目从上海引进。

平湖 张江长三角科技城平湖园

这段时间，上海客商王云德忙得脚不沾地。企业落户张江长三角科技城平湖园以来，来自国外的客户络绎不绝，订单已经排到年底。而让王云德更惊喜的是，企业从上海搬到平湖后，短短三年间，生产成本降了10% ，产值却增长了3 倍。

浙江旭祥机械科技有限公司董事长 王云德表示：“我们落户在这个地方，跨省域感受到2 个政策，上海的品牌，我们感受到浙江这边的政策优惠。”

眼下，已有24 家上海企业落户平湖园，总投资72 亿元，全部投产后预计实现年产值140 亿元。自2017 年，启动创建浙江省全面接轨上海示范区行动计划以来，嘉兴共有58 个省级以上开发区（高新区）与上海重点平台签订了高质量合作协议，2000 多家工业企业与上海建立了多种形式的合作关系。

付琳：嘉兴全面对接上海，兰老师您看，除了产业上在积极布局之外，其实实际上像教育、医疗、交通，也是在同步推进。对于长江经济带的建设是不是也有一定的启示呢？

兰建平：浙江和上海的合作是一个小样本，长三角放到长江经济带那就是一个大实践了。嘉兴是上海协同共建这个长三角一体化一个很好的尝试。我们这种经济的属性会得到更好的释放，这种行政的边界反而倒可能有所弱化了。政府是有边界的，市场是无疆界的。我们说共抓大保护，其实发展需要一个“ 共” 字，长江经济带的建设，要树立“ 一盘棋” 的思想，一张蓝图绘到底，合作发展。让长三角的一体化成为长江经济带的一个龙头、一个火车头。

付琳：您觉得下一步，浙江在长江经济带建设当中的着力点应该是什么？

兰建平：总书记说过，推动长江经济带的发展，需要正确把握整体推进和重点突破等五个关系，其中一点就是要正确把握破除旧动能和培育新动能的关系 。依靠浙江互联网+ 数字经济发展的优势，引领整个长江经济带的新旧动能转换

画龙点睛，高质量参与长江经济带发展，浙江值得期待。