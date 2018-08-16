进博会倒计时80天！李强要求全力以赴、决战决胜，努力办成国际一流的博览会

上海发布
首届中国国际进口博览会倒计时80天之际，中国国际进口博览会城市保障领导小组今天下午（8月16日）召开会议，进一步贯彻落实“冲刺100天、决胜进博会”誓师动员大会精神，全力抓好各项服务保障工作。市委书记、中国国际进口博览会城市保障领导小组组长李强主持会议并强调，首届中国国际进口博览会已经进入临战阶段，全市上下要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢固树立“一盘棋”思想，再接再厉、连续作战，以精益求精的务实作风、追求卓越的标准要求、人人有责的担当精神，全力以赴、决战决胜，努力办成国际一流的博览会。
市委副书记、市长、中国国际进口博览会城市保障领导小组组长应勇出席会议并讲话。
进一步加强统筹协调，密切配合、
通力协作，形成强大工作合力
李强指出，现在距离进口博览会开幕还有80天，各项筹备工作已经进入了高标准、快节奏、紧运行的实战模式。全市上下要进一步加强统筹协调，密切配合、通力协作，形成强大工作合力。领导小组和现场指挥部要体现更好的协调功能、更高的协调效率。要倒排时间，以10天作为一个节点，逐项检查任务完成情况，严格按照任务书、时间表、作战图，把各项任务分解到位、明确到人、落实到底，确保后墙不倒。
始终坚持问题导向，聚焦突出问题，
明确牵头部门，强化责任落实
李强强调，要始终坚持问题导向，聚焦突出问题，明确牵头部门，强化责任落实，及时拿出有针对性的解决方案。围绕展会服务保障，针对展商、采购商、社会观众等各方人员汇集展馆，各类服务需求集中多样，要实现馆内馆外、线上线下、展前展中展后一体化的服务保障，努力提供一流的参展观展体验。围绕城市服务保障，场馆改造、配套道路、市容景观等硬件方面要按期完成建设任务，确保工程质量；内外宾接待、住宿旅游、宣传推广、志愿者服务等软件方面要在细节上下足功夫，充分展现“上海服务”的优质高效。要充分利用大数据、人工智能做好大客流预测分析，精准做好交通组织工作，科学规划好客流、物流进出展馆路线。围绕安全保卫工作，全市各相关部门要时刻绷紧安全这根弦，坚持高起点、严要求，聚焦重点区域、重点任务，强化安保措施、强化实战演练，加强社会面防控，查漏补缺，防患于未然，坚决守住安全底线，确保社会和谐稳定。要进一步夯实信息传递、共享机制，推动工作一线实现信息交汇、信息集成、信息处理。
举全市之力做好城市服务保障各项工作
应勇指出，要深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，举全市之力做好城市服务保障各项工作。精力要更加集中，各部门、各区、各单位主要负责同志要亲自挂帅、靠前指挥、高效运作，聚焦发现问题、推动解决问题。力量要加大投入，进一步做实现场指挥部，切实发挥好牵头抓总、统筹协调的作用。配套政策要抓紧落地，各项措施要抓细抓实，全力以赴把进口博览会办成国际一流的博览会。
中国国际进口博览会城市保障领导小组常务副组长周波，副组长诸葛宇杰、吴清、许昆林、龚道安出席会议。领导小组办公室及部分成员单位在会上汇报了相关工作情况。
摄影：新民晚报—陈正宝
编辑：张添翼