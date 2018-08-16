进博会倒计时80天！李强要求全力以赴、决战决胜，努力办成国际一流的博览会

应勇指出，要深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，举全市之力做好城市服务保障各项工作。精力要更加集中，各部门、各区、各单位主要负责同志要亲自挂帅、靠前指挥、高效运作，聚焦发现问题、推动解决问题。力量要加大投入，进一步做实现场指挥部，切实发挥好牵头抓总、统筹协调的作用。配套政策要抓紧落地，各项措施要抓细抓实，全力以赴把进口博览会办成国际一流的博览会。

中国国际进口博览会城市保障领导小组常务副组长周波，副组长诸葛宇杰、吴清、许昆林、龚道安出席会议。领导小组办公室及部分成员单位在会上汇报了相关工作情况。