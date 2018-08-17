报记者 徐妍斐

今年第18号台风“温比亚”来了。这也是一个月内第四个登陆“包邮区”的台风，给申城带来明显风雨。集中降水会持续到今天上午，傍晚前后风力有所减弱。

昨天，申城最高气温已降至31.6℃，今天预计进一步降至30℃。

“温比亚”带来局地大暴雨

台风来临前的申城天空分外美丽。昨天清晨，天际出现了双彩虹。上午，本市已开始出现分散性阵雨。中午，台风预警从蓝色升级为黄色，至傍晚，暴雨黄色预警也发布了。

受“温比亚”外围环流影响，集中降水主要出现在昨夜至今天上午，本市有大雨到暴雨，局地大暴雨，以阵性短时强降水为主，小时最大雨强50-60毫米，并可能伴有雷电活动，预计过程雨量50-80毫米，局部地区100-150毫米，不排除个别站点会出现200毫米左右的降水。昨天傍晚起，本市风力进一步增大，陆地最大阵风7-9级，长江口区和沿江沿海地区9-10级，洋山港区和上海市沿海海面10-11级。今天傍晚前后风力有所减弱，但大风影响仍将持续到18日白天。

近年“七夕”多遇台风、雷暴

今天是七夕佳节。在人们的印象里，七夕节总不时遭遇台风。这是因为，农历七夕多在阳历8月，正处在台风活跃期。据统计，1949-2014年，有8个台风在七夕这一天9次登陆我国，其中强台风Fred在1991年七夕先后登陆广东和海南。近五年来，七夕频遇台风，2012年的“天秤”和“布拉万”、2015年的“天鹅”和“艾莎尼”、2016年的“康森”和“奥麦斯”、2017年的“帕卡”和“珊瑚”……从2015年开始，连续三年，每到七夕台风都成双成对。而今年七夕，数量更多：不算热带扰动，台风就有华南的“贝碧嘉”、华东的“温比亚”和新近生成的“苏力”……

近十年七夕节的统计数据，除了2013年高温天气，其他七夕日不是台风影响，就是雷电，特别是在近三年。2015、2016年七夕节的晚上，申城雷电预警高挂，天空不时划过道道闪电。