不麻痹不倦怠金山区昨晚撤离4502人

晨报首席记者 叶松丽

根据气象部门预测，今年第18号台风“温比亚”距离金山偏东方向约220公里，将对金山影响较大。金山区根据市防汛指挥部指示精神，不麻痹，不倦怠，从昨天傍晚，金山区发布通知，请居住在一线海塘、在建工地、危棚简屋、田间大棚等危险地段人员，立刻撤离。截至昨晚8时20分，共撤离4502人。

记者从金山区防汛指挥部了解到，至8月16日18时，全区上下开展拉网式排查，已出动223人次巡查一线海塘78公里、内河堤防168公里。

此外，各街镇还发放店招店牌检查整改通知9622份，已排查10898处，发现隐患389处，其中，拆除 261处，加固128处。景观灯光发现隐患22处，已经全部整改完毕。

绿化部门出动113人，加固树木23658棵、大棚548栋，紧急抢收蔬果205.45吨，清理农田沟渠3785亩。

相关部门出动228人次对全区103个在建工地开展巡查，排查大临设施405个，加固塔吊93台。关闭城市沙滩、鹦鹉洲生态湿地、枫泾古镇、金山嘴渔村、金山体育馆等，并做好了人员转移安置的准备工作。金山铁路于今天早上至中午停运。全区50个暑托班以及46个社会培训机构全部停课。加强人员力量，保障水、电、气、通信等城市“生命线”平稳运行。加强与上海石化、上海化学工业区的应急联动。

记者从金山海事局了解到，到8月16日，该局已经紧急疏散49艘船舶。近期台风频繁，金山海事局高度关注各个台风的形成过程和走向。在气象运动最剧烈的16天时间里，金山海事局共启动和解除应急预案23次，管制时间达到290小时，占比75.5%。

目前，金山电视台等信息发布平台还在滚动播放防汛防台安全提示，加强雨情、汛情、灾情和台风暴雨防范知识宣传，引导公众进一步做好安全防范工作。