台风来临前的24小时防汛人坚守难眠夜

晨报记者 谢克伟

市防汛办位于江苏路东诸安浜路口，一栋不起眼的大楼里。近一个月里四次台风，把16位奋战在台风一线的防汛人折腾个够呛。

昨天轮到市防汛办副主任章震宇8点30分带班，他却在7点30分不到就赶到市防汛指挥部，进入408办公室，还未入座，就先将电脑打开了。他一边注视着电脑一边翻看前晚上报上来的情况。而后，他进入403值班室，那里是市防汛指挥部的重要房间，里面的电脑和视频实时反映全市雨水、风力、水位、排水泵站、水泵、堤防等6大动态情况。扫视了一下，没有意外情况，章震宇悬着的心落了下来。

接下来他要了解9点国家防总视频会议的安排情况，举行视频会议的411指挥中心就在隔壁。一一检查完，离会议开始还有20多分钟，章震宇又想起还有一件重要事情要插播，就是连线交通广播台的直播内容，于是，他一手拿着包子一手点击着发送相关信息，早饭就这样匆匆对付了。

人说分身乏术，但每当遇到台风和汛情来临，市防汛办的工作人员还真的会“分身”，一个人要干几个人的活。按照工作分配，16位工作人员既要掌握16个区的防汛动态，还要联系并掌握38家成员单位的工作进展、措施落实等关键情况。

9点防总视频会议后，市防汛办的所有工作人员都要出席中午11点召开的本市市、区、街镇三级防汛视频会议。会后，章震宇和同事要在下午1点30分前把市防汛指挥部领导下午检查地点等相关情况整理好，交上去。与此同时，市防汛办的工作人员还要将11点三级会议的精神发往各区，要求各区在下午4点30分前把落实会议的情况反馈上来……

“每次台风来临前的24小时，是防汛的最关键时刻，所有市防汛办的工作人员都处在最紧张状态，一刻不离岗。”章震宇告诉记者。台风来临时在岗值班，大家只在确实很困时才小憩片刻，方便面、手电筒、躺椅、雨鞋、雨衣是防汛人的五件宝，肚子饿了吃方便面，累了在躺椅上打个瞌睡，突发灾害出现，就要穿上雨鞋、雨衣赶往灾情一线。