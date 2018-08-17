回应百姓诉求，解决民生难题-杨浦区首创“一线工作法”

记者 何雅君

晨报讯 杨浦区是中国近代工业和高等教育的发祥地。面对区域发展和民生改善的需要，2005年，杨浦区创造性地提出“一线工作法”，探索形成了主动了解群众诉求、上下联动解决问题、评价评估考核反馈的完整工作体系，先后荣获第一届全国基层党建创新最佳案例奖、全国第十届党员教育电视片观摩评比一等奖和纪念改革开放30周年上海市优秀基层党建创新成果“特别奖”。

为了在一线了解民情，全区24名局级干部定点联系12个街镇，每月开展一次下访，听取一次街镇工作汇报，进行一次民情分析。处级干部每人带领1-2名机关干部作为联络员，每月到定点联系的居委会服务群众。机关、国有企事业单位党支部与858个社区、“两新”组织党支部结对共建，5000多名党员干部与8842户困难家庭结对帮扶、助困助学。

了解民情，是为了帮助百姓在一线解决问题，其方式有很多种。依托职能部门，通过现场办公等形式，领导干部可以现场解决问题。对于群众最盼、最急、最忧、最怨的问题，服务团队可以结合网格走访、组团服务，上门解决。对于需要跨部门解决的环境保护、综合治理等问题，由有关区领导牵头组织相关部门，在街镇召开联席会，条块单位协同解决。对于重要复杂疑难问题，由区“一线办”网络平台登记受理，统筹协调解决，或提交区委常委会、区政府常务会研究解决。

同时，杨浦区还制定了抓目标考核、抓群众测评的“双管齐下”举措。每年年初组织制定干部联系服务群众工作目标书，承诺要办的实事；每年年底委托社会第三方以明查暗访、随机抽样、问卷调查等方式，对领导干部和街镇、部门工作进行群众满意度测评，建立综合考评体系。如今，推行十多年的“一线工作法”已得到杨浦居民、居委会、领导干部和政府部门的广泛认同。