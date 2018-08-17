专业“碰瓷”十年专挑大城市下手-“碰瓷”团伙落网，嫌疑人交代“碰瓷”细节警方提醒：遇车辆碰瓷请及时报警

晨报记者 吴艺璇

近期，一段演技逼真的 “碰瓷”视频在网上传播，引发了诸多市民的关注。这段视频中，一辆小轿车想要绕过缓慢行驶的前车，“借道”非机动车道超车时，旁边的自行车主动向小轿车靠近，突然摔倒在轿车旁。

这是该“碰瓷”团伙的惯用手法。警方提醒，遇到道路交通事故，切勿私了，应立刻报警。

警方循线追踪捣毁“碰瓷”团伙

据网友反映，一个“碰瓷”团伙经常出没于浦东张江地区，该团伙演技“逼真”，很多司机自始至终不知被骗。

浦东警方掌握该情况后，遂成立专案组开展查控工作。通过视频车牌线索，专案组找到被害人询问情况，截取了行车记录仪视频证据，并根据嫌疑车辆信息调取周边街面监控。根据网友提供的线索，专案组发现该“碰瓷”团伙已在本市多个行政区域流窜作案。为切实掌握该团伙踪迹，专案组实地走访多个案发现场，分析查明该团伙的作案特点及活动范围。

今年6月15日上午，经缜密部署，专案组在浦东新区御桥路杨高南路口附近，将伺机作案的刘某、陈某、邓某三名“碰瓷”团伙成员一举擒获。当日15时许，漏网之鱼张某在嘉定区江桥镇暂住地落网。到案后，四名犯罪嫌疑人初步交代了近期在浦东及松江等地先后交叉结伙作案八起。现四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件相关调查工作仍在进一步开展中。

嫌疑人交代“入行”已十年

今年56岁的刘某是“碰瓷”团伙的“老江湖”，干这行已近十年。今年6月，同住一个小区的邓某刚来上海找工作，刘某见他闲来无事，便收其为徒。

刘某负责开车在前，邓某骑共享单车在非机动车道上候着，物色到对象后，同伙示意刘某车辆特征，刘某便在下个路口将车开至其前方，迫使后方车辆超车。“他（刘某）说只要他车子启动了，跟在他后面的就是目标。”邓某说，随后他需要做出倒地的姿势。完成“碰瓷”后，他需要以“要么报警，要么带我去医院私了”为说辞，迫使对方掏钱。“一般情况下我们不主动要价，让对方出价。”

刚刚“入行”两个月的邓某第一次骗得1500元，第二次300元，第三次作案时，被浦东警方抓获。如今，邓某后悔莫及，担心自己的行为耽误了家中年仅四岁的孩子。

说起自己多年从事“碰瓷”的原因，“老江湖”刘某则归咎于家中的四个孩子以及多次再婚的经历，“开销大得不得了”，“我老家的镇上，基本都在干这行，我还不算技术最好的。”刘某说，最初他的对象是卡车，那时也是骑着自行车。不过那时，他们会提前把自己弄伤，发生碰撞后，再以要去医院为由迫使司机掏钱，“最多七八千，少则几百块。”

由于多次把自己弄伤，刘某双手的小拇指已经伸不直了。随后，他换了思路，把“碰瓷”对象从卡车换成了轿车，并多了“开车堵在前方迫使对方超车”这一招，许多司机出于多一事不如少一事的心态选择私了，这也使刘某不再需要提前把自己弄伤。

刘某说，大城市的人大手笔，上海、北京等大城市是他们常去的地方。刘某的违法行为也曾多次受到法律的惩罚。坐在浦东新区看守所的刘某回忆，他总共去过上海11个看守所。

[警方提醒]

车主果断报警“碰瓷”者会心虚

为何“碰瓷”团伙屡屡得逞？川沙分区指挥部侦查办案队民警张剑介绍，“碰瓷”团伙选择的作案对象多为私家车辆或单独驾驶的车辆，相对于其他车辆，这些车辆车主较为弱势，比较容易被威胁恐吓，被迫就范。

民警张剑说，一些车主在上班或办事路上遭遇“碰瓷”，报警要等警察处理，为不耽搁时间，大多同意私了，干脆给点钱走人了事。而有些车辆违法驾驶，本身就触犯了交通法规，遭遇“碰瓷”时，车主害怕受罚而不敢报警。“其实，报警的时候，‘碰瓷’者往往会心虚胆怯，中止违法行为。”民警张剑提醒称，行车记录仪是对付“碰瓷”者最好的武器。

同时，民警张剑还提醒车主，一旦遇上有人找茬“碰瓷”，当确认事故与己无关时，要注意保留好现场证据，特别是想法留住目击证人，切勿私自移动现场。夜间发生事故时，不要急于下车，在弄清情况确认安全后再下车处理。