上海举办第二十个依法治市日主题宣传活动

记者倪冬

晨报讯 1999年8月16日，上海召开历史上第一次依法治市工作大会。此后，每年的8月16日就被定为上海的依法治市日。在第20个依法治市日之际，市依法治市办举办主题宣传活动，展示全面依法治市工作成就，进一步增强全社会法治观念，努力建设更高水平的法治上海。市委常委、市委政法委书记、市依法治市领导小组副组长、办公室主任陈寅出席活动并讲话。

主题宣传活动上，第九届上海市十大依法治理优秀案例正式发布，市司法局、市法宣办和市法学会联合打造的宪法知识测试小程序正式上线。与会领导为杨浦、崇明、松江等三个获评全国法治城区创建活动先进单位的区和金山区漕泾镇护塘村、黄浦区半淞园路街道耀江花园居民区等八个获评全国民主法治示范村（社区），以及市工商局“探索实施‘网购大家评’项目推动网络市场社会共治”等十个依法治理优秀案例和市公安局交警总队“上海快递、外卖车辆道路交通安全管理做法”等十个依法治理入围案例颁奖。

市依法治市领导小组成员单位、各区依法治区领导小组领导、办公室主任等相关同志共100多人在主会场参加活动。各区依法治区领导小组成员单位在16个分会场通过视频会议收看整场活动。活动在澎湃新闻、今日头条、网易新闻APP及“法治上海”微信公众号进行直播，同时在线收看活动的网友达29万人次。