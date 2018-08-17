冒充“富二代”租6辆豪车典当抵押套现获利200余万

记者 吴艺璇

晨报讯 通过冒充“富二代”，骗租6辆豪车，通过典当、抵押车辆等形式，套取现金。经过一个月的侦查，上海宝山警方及时追回被犯罪嫌疑人邓某骗走的6辆豪华轿车，总价值800余万元，邓某也于近日在南京落网。

今年5月28日，自称某资产管理公司老总的年轻男子邓某，来到上海市宝山区水产西路上的某汽车租赁公司，声称他们公司想要租赁一辆奔驰黑色轿车，用于接送客户。汽车租赁公司业务员核对了邓某提供的身份证件和资产管理公司相关信息后，并未发现异常，便与其签订了一份汽车租赁合同，并将一辆沪B牌照的奔驰黑色轿车租给了邓某，租期一个月，租金为人民币4万元。据称，邓某爽快地支付了4万元租金，给人留下了“有钱”的印象。5月30日，邓某又以公司需要为由租赁了一辆保时捷轿车，租期同样是一个月，并一次性支付了4.5万元租金。见邓某付款时毫不拖泥带水，租赁公司的业务员们以为遇到了一个大客户，对他越来越信任有加。一个月内，邓某陆陆续续借走了奔驰、保时捷、宝马、奥迪、阿斯顿马丁等6辆高档轿车。

然而，车辆租赁到期后，邓某先是以各种理由拖延还车，随后便失联了。感到事态严重，租赁公司负责人李先生立即向上海市公安局宝山分局报案。接到报案后，宝山警方迅速展开调查，并先后前往江苏各地开展调查取证。经查，嫌疑人邓某宣称的上海某知名资产管理公司老总身份系伪造。其通过伪造行驶证、欠条等手段，将租赁来的6辆高档轿车全部套现，非法获利200余万元。

7月30日，犯罪嫌疑人邓某在南京落网。目前，邓某已被警方依法刑事拘留，6辆涉案车辆均已被警方追回，案件正在进一步调查中。