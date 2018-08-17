上海养老图鉴-依托互联网加速养老第三支柱建设

姜欣愉

当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春……

2015年春节，小徐照例和爸妈一同在外婆家过。当她听到莫文蔚在春晚上唱出这首歌时，眼眶竟有点红红的，她想到了刚过80岁的外婆，想到了即将退休的爸妈，但当时仍是大三学生的她，却无论如何也没想过自己头发花白的样子，那一天，仿佛离她还太远太远。

到了2018年，小徐的外婆已经需要住家阿姨24小时看护了，而她自己，则随波逐流养成了泡枸杞的“中年人习惯”。

“等我老了就去养老院，还可以和差不多年纪的人一起打打牌聊聊天。”小徐说。这是一名刚工作两年的90后，对于养老的畅想，同样，也是新一代年轻人养老观念的缩影。

据新闻晨报周到的《上海养老小调查》数据显示，35岁以下年轻人最青睐的养老方式是旅居和去养老机构，而36岁以上，尤其是46岁以上的人群则更愿意请家政来居家养老。

这不仅是观念上的差异，折射出的更是未来养老模式发展的趋势。

老年人现在去养老院，是一场“革命”

若不是前两年摔了一跤，小徐83岁的外婆是不服老的。从前一个人住还能自己买菜做饭，如今却连从沙发上站起来也需要有人来撑一把。

“她自己蛮懊悔的，觉得要是当初没摔就好了，但这也是没办法的事，现在请阿姨就是希望看好她不要再摔了。”小徐妈妈说。对于养老院，她们不是没想过，但老人对此很抵触，“送她去养老院，她觉得好像是让她去‘等死’一样。”

实际上，现在的养老机构早已今时不同往日，与其说是“养老”，不如说是去“享老”。

史鸿是泰康申园养老社区的总经理，他也曾遇到过一位“死活不肯”来养老院的退休孤老。老人在家闲着没事，一天可以给女儿打上十几通电话，后来，女儿借着外出散心的由头，把妈妈带来了养老院。经过一番劝说和一周试住，她每天都接不到妈妈一个电话，反倒是自己不放心打过去，妈妈却说在参加各类兴趣活动，忙得没空搭理。

这样的活力养老，是当前大部分高端养老机构的标配，但与之对应的则是高费用。

在申园，用户只有购买泰康一定保费的产品，或者依照入住房型缴纳100万至300万元不等的费用才有入住权。史鸿表示，当前申园的入住率已超过80%，老人们以高学历、退休干部和企业主居多，家庭普遍有一定经济基础。

显然，这样的收费标准对于小徐外婆等工薪阶层来说，实在有些难以负担。

自从请了24小时看护，外婆的退休金就全交去付了阿姨工资。阿姨每月工资为4500元，包吃包住，而外婆每月的退休工资则不过4000元左右，其余开销就靠存款和子女支持。

从接受度到养老费用，在史鸿看来，这些都如同是一场“养老革命”。未来要让绝大多数人都能享受养老，就需要将产品继续细化，比如推出配套设施并不那么丰富的、户型更小的、甚至以床为单位来提供，让养老这件事变得更普惠。

年轻人未来去养老院，是一种趋势

当代老年人对于养老院的排斥，在新一代年轻人身上几乎看不到。

小徐的养老观，很大程度上是受到家庭老人的影响，就像她不理解外婆为什么不愿去养老院，相较之下，她反而更不能接受年老之后在家与看护阿姨为伴，身边连个同龄能交流的朋友都没有。

史鸿在申园里，也常常会见到很多80、90后周末来看望家中老人。“对他们来说是一种潜移默化的影响，看到现在老人住在这里那么舒服，自己以后也想这样过。”

这样的养老观，对不少新上海人来说也是一样的。小曹老家在江苏，在上海读大学，在他看来，留在上海工作不仅是因为这里有良好的发展机会，更是为了日后能够享受上海的退休金待遇。

据人力资源社会保障部门发布的《关于城镇企业职工基本养老保险关系转移接续若干问题的通知》显示，基本养老保险关系不在户籍所在地，只要在其基本养老保险关系所在地累计缴费年限满10年，便可在该地办理待遇领取手续。

“所以这十年在哪很重要，以后肯定是去养老院的，但要不要回老家，到时候看情况再决定。”小曹说。

新一代年轻人身上展现出的养老观，是一种主观上的养成，同时也是客观上的一种必然发展。

在富达国际中国区董事总经理李少杰看来，中国有一个比较特殊的问题——“夹心一代”。可以想象，现在的年轻人和中年人，未来都将面临上有老和下有小的情况，如此便需要同时负担父母和子女的双面开销。但不同于老一辈，每人普遍都有三到四个兄弟姐妹可以共同分担，“夹心一代”越来越多是独生子女，日后要全靠子女来养老，其实是件很难的事情。

超90%的年轻人对养老没有规划

可以感受到，在当下年轻人的养老观念里，存在着一种乐观与自信，而在其背后，或多或少有着盲目的成分。

据《上海养老小调查》数据显示，在35岁以下的年轻人里，仅6.6%的受访者对养老已有所规划，甚至18.7%的受访者认为，有了国家提供的基本养老保障，老了即可顺其自然。

在蚂蚁金服和富达国际近日联合发布的《中国养老前景调查报告》中，也显示了类似问题，其中还提到，在35岁以下那些尚未进行养老储蓄的人群中，他们平均打算从40岁开始为养老存钱，并期望能在57岁退休。

只不过，现实总是比理想要骨感太多。据《中国养老前景调查报告》表明，35岁以下受访人群平均认可163.4万元，是其养老储蓄目标，若按照理想状态来推算，从开始储蓄到退休，他们需要用17年的时间存到超过160万元。

单纯依靠储蓄，这几乎是一件不可能完成的事，当代年轻人大概也深知这一点，因此他们在养老投资方面，更倾向于方便好用的互联网模式。

据《上海养老小调查》显示，在35岁以下的年轻人群里，有超过60%的受访者愿意通过基金、保险公司的APP客户端，以及支付宝等互联网平台来进行养老投资的选择，其中，后者占比达到了34.1%。而这60%的比例，相比35岁以上的中年人群要高出了近20个百分点。

其实在投资方面，中国有一个很大的特点，就是储蓄率非常高。当前我国储蓄率占GDP的46%，而对于个人养老基金体系相对发达的美国而言，其近年来的平均储蓄率却连10%都不到，不难看出，中国居民对于财富的投资渠道很有限。对此，中国社科院、社会发展战略研究院研究员房连泉认为，如果老百姓的储蓄没有实现蚂蚁搬家，会导致社保负担过重，进而不可持续。

互联网，为建设养老第三支柱按下加速键

那么，如何帮助年轻人实现他们的养老目标？中国社科院、社会发展战略研究院研究员房连泉给出了一个建议——利用互联网金融服务工具。

今年3月2日，中国证监会发布了《养老目标证券投资基金指引》；8月6日，有14家基金公司申报的养老目标基金获批，待准备完毕，它们将以FOF的形式对外发行，并全部上线蚂蚁财富，也就是说，用户可以在支付宝上进行直接申购。

这样的互联网+养老模式，当前在市面上已有诸多体现。比如近日，中国人保寿险就联合蚂蚁金服保险服务平台，共同推出一款名为“全民保·终身养老金”的创新型保险，并将商业养老险起保门槛降低至1元，用户可以在线上进行随时随地投保，按月领取分红。

而在蚂蚁财富平台上，很快还将为用户开辟“养老专区”，打造每个人都有一个“养老账户”的概念。在这一体系下，用户不但可以投资各类养老基金，还能对自己的社保和公积金等情况进行查询，从而形成一站式的养老服务。

这是在贴合年轻人的互联网喜好，为其提供便捷的养老模式，同样，这也是在助力国家养老体系第三支柱的建设。

如果说第一、第二支柱——社保和企业年金，包含了一种强制性概念，那第三支柱——个人商业保险，就更多需要每个人的自愿性，此前推出的个税递延商业养老保险，实际上也是为了让老百姓产生去买养老产品的动力。

而如今，养老目标基金可以依托互联网在蚂蚁财富平台上进行申购，更是为推动养老第三支柱的发展按下加速键，希望可以从新一代年轻人开始，培养他们的养老投资意识。

届时，当你老了，头发白了，享受养老便不是一件难事了。