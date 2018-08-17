上海开展消防安全大排查大整治行动-“三合一”违法搭建隐身楼顶被查封

晨报记者 倪 冬

全市对消防安全大排查大整治行动进行部署后，本市集中开展了由“属地主导、部门联动、媒体参与”的消防安全大排查大整治行动，要彻底督改一批火灾隐患，查处一批消防违法行为，曝光一批消防安全不良行为，确保全市消防安全形势持续平稳。针对“三合一”(指住宿与生产、仓储、经营在同一空间内)、规模租赁住宿场所等火灾隐患，消防部门开展了细之又细、严之又严的排查。

泡沫彩钢板违建藏身楼顶

根据以往的经验，不少“三合一”场所往往会藏身楼顶，闵行消防对一些酒店、餐饮业较集中的大楼进行了集中排查，最终在七莘路某酒店楼顶，发现一处用泡沫彩钢板搭建的违法建筑。

“非常隐蔽！”闵行消防支队防火处宣传科科长张波说，这幢大楼5楼楼顶西侧的建筑设计比较特别，南北两端各有一处2米多高的山墙，两堵山墙之间是一个10多米长的空地：“有人刚好利用这两堵山墙，在房顶这处空地上建了500余平方米的违建，远远望去还以为这是大楼本体建筑呢！”

执法人员上门发现，这处违建竟是用易燃的泡沫彩钢板搭建的，共分隔出八九间房，供员工休息。

上海消防部门曾专门做过真火实验，这种泡沫夹芯板搭建的临时宿舍，一旦房间内有东西起火，铁皮中间夹杂的泡沫极易被引燃，3分钟后整幢房子就会形成立体燃烧；5分钟后整幢房子就烧塌了，只剩下一堆纸一样的铁皮。

执法人员当即责令涉事企业清退所有人员，并对其进行查封，接下来还将提请属地政府进行拆除，彻底根除隐患。

重点整治“三合一”等隐患

本次消防安全大排查大整治行动的重点包括“三合一”、规模租赁住宿场所、群租房、农村自建出租房、老旧住宅小区、大型商业综合体、宾馆、饭店、商市场、公共娱乐场所、养老机构、易燃易爆单位和在建工地。

8月7日，嘉定消防联合江桥镇多个部门，对曹江农贸市场沿街商铺进行检查，共检查22家小商铺，其中9家店铺因存在“三合一”现象被临时查封。

15日，松江消防在对小昆山镇沿街商铺进行检查时，在一家电器作坊内发现3楼有多张上下铺，老板先是声称没有人住，结果执法人员发现一名男子刚刚起床。对此，店铺老板辩解称：“我这里24小时都有人，就算着火，我也能把火给灭了。”对于这一严重隐患，执法人员当即对该商铺进行查封。

16日，青浦消防对华富街、纪鹤公路等沿街商铺和门面店进行检查时，发现一些门面店违规住人，还违规使用液化石油气钢瓶做饭问题，当即责令整改。

浦东公安、消防部门对耀华路一商铺进行消防检查时发现，其店内有5瓶15公斤级液化石油气瓶连接灶台，违反了相关消防法律法规，对店主处以行政拘留5日。

排查过程中，水上、化工、轨道等消防部门还结合实际，对辖区重点单位开展排查，对管理制度不健全或履责不到位等火灾隐患，坚决要求整改。

店主拆除封条被拘留15日

在开展大排查大整治行动时，本市消防部门还联合公安、属地街道、市场监管等部门，以全市电动车销售网点为重点，集中排查整治销售网点违规用火用电、疏散通道和安全出口堵塞、消防器材设施停用或缺损，尤其是“三合一”违规住人、电动车违规停放充电等突出违法行为和火灾隐患。

11日，黄浦消防会同派出所在对隐患整改情况进行复查时，发现安仁街141号店主周某竟然擅自拆掉封条进入查封场所，最终对店主周某处以行政拘留15日。

徐汇消防对全区所有电动车销售及维修网点进行了全覆盖检查时，发现8家无证无照网点，共拆除违法搭建阁楼及隔间12间。

12日，奉贤消防在南亭公路一家电动车销售点发现，违法搭建的阁楼不仅设置了卧室，还设置了厨房，遂当场对二楼住人区域进行查封。

15日，虹口消防在对沿街店铺开展集中检查时共发现“三合一”店铺113家，当即责令整改，并对现场床铺进行拆除。

排查整治中，静安、普陀消防针对老旧住宅小区存在电瓶车违规停放、违规充电等突出隐患进行查处；宝山、崇明、金山等消防部门的执法人员在查处隐患的同时，还与商铺销售人员签订了消防安全承诺书，手把手指导店主使用灭火器等消防器材；长宁、杨浦等消防支队还把排查整治的触角，进一步延伸到了居民小区、快递网点、商务楼以及在建工地等电动车集中停放区域。