里拉暴跌 许多游客到土耳其“扫货”-土耳其旅游业火了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

土耳其里拉暴跌，对于该国旅游业来说或许是个好消息。本来，伊斯坦布尔就是全球最受欢迎的旅游目的地之一，现在，更多的游客蜂拥而至，来此享受“性价比”超高的假期，奢侈品商店更是人满为患，出现了大排长龙的景象。

现在去土旅游格外合算

和一年前相比，现在到土耳其旅游，会觉得格外合算。

比如，伊斯坦布尔最知名的两个景点——托普卡帕宫和圣索菲亚教堂，门票为40里拉，一年前折合成美元差不多是11.3美元，而按照8月15日的汇率，则为6.6美元。

就连在高档的餐馆就餐，也觉得不是那么难以负担。比如，在著名景点少女塔的高档餐厅就餐，10道菜的晚餐为169里拉，一年前折合成美元是47.7美元，按照8月15日的汇率，则为28美元。

交通费也不贵。乘坐出租车从伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场到市中心的苏丹艾哈迈特，车费为40里拉，按照8月15日的汇率，只需要6.6美元。

《今日美国》16日援引业内人士的话称，现在无疑是去土耳其旅游的好时间，一来价格便宜，二来现在还没到土耳其的旅游旺季。

美国旅游顾问协会土耳其分会主席凯瑟琳称，因为里拉暴跌，现在可以最便宜的价格，在土耳其享受到豪华的假日套餐。

现在，土耳其旅游业已经出现了明显升温的迹象。除了大量游客蜂拥至土耳其，还有不少本来就在土耳其的游客，也决定延长在这个国家的假期。比如，来自瑞士的游客马丁就决定多待一周。

法新社援引土耳其旅行社负责人菲鲁兹的话报道称，与去年相比，今年游客数量会有30%的增长。

“自2017年以来，我们定下了4000万游客的目标，如果没有什么负面的影响出现，这个目标可以实现。”菲鲁兹如此表示。

“扫货”成“必选动作”

除了逛景点，里拉暴跌也让“扫货”成了许多游客的“必选动作”。在伊斯坦布尔的路易威登、香奈儿、普拉达等奢侈品商店前，可以看到顾客排起的长龙。据法新社报道，顾客主要来自沙特和其他亚洲国家。

沙特游客纳西尔称，所有东西都更便宜了，“就像打了7折。”

科威特游客法蒂玛也很兴奋，“我们买了衣服、买了化妆品，买了名牌商品。价格很便宜。”和许多游客一样，她带了行李箱到商店“扫货”。

不过，也有些游客为里拉的暴跌感到惴惴不安。德国游客芭芭拉说:“里拉暴跌对于我们游客来说当然是件好事，但有点感觉像占了别人便宜一样。”