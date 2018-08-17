承诺投资150亿美元-卡塔尔给土耳其送及时雨

胡若愚 海 洋 （新华社专特稿）

卡塔尔埃米尔、即国家元首谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼15日访问土耳其，承诺投资150亿美元，给这个近期遭遇汇率危机和美国制裁的地区友邦送去一场及时雨。

塔米姆当天访问土耳其首都安卡拉，与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安会晤并共进午餐。

卡塔尔王室在一份声明中说，塔米姆批准向土耳其提供150亿美元经济支持，包括“众多经济项目、投资和存款”。卡塔尔外交部说，土耳其的政治经济安全对中东地区稳定十分重要。

按照土耳其总统发言人易卜拉欣·卡伦的说法，卡塔尔承诺的150亿美元是“直接投资”。“土卡关系建立在真正友谊和团结的坚实基础上。”他说，土耳其经济的基本面强劲，“土耳其会变得更强”。

路透社以土耳其政府人士为消息源报道，卡塔尔的投资将直接注入土耳其银行系统和金融市场。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社报道，埃尔多安感谢塔米姆和卡塔尔人民“与土耳其站在一起”。

卡塔尔投资消息传出后，土耳其里拉对美元汇率短暂走强，15日一度升至5.75里拉兑1美元，格林尼治时间18时左右回落至6.03里拉兑1美元。

路透社说，土耳其中央银行收紧流动性、遏制本币里拉抛售之时，卡塔尔出手相助，将进一步支持里拉保卫战。

卡塔尔和土耳其同为美国在中东地区的盟国，有着传统友好关系，近两年更是在逆境中结为密切的经济和政治伙伴。

塔米姆这次访问是卡塔尔去年6月遭遇断交危机以来第二次到访土耳其。沙特阿拉伯等阿拉伯邻国以卡塔尔“支持恐怖主义”为由发起断交、关闭陆路边界后，土耳其力挺卡塔尔，运送食品等物资。卡塔尔否认“支持恐怖主义”。

2016年7月土耳其发生未遂军事政变，塔米姆是第一个给埃尔多安打电话的外国领导人。

近几天，支持土耳其的人士在卡塔尔首都多哈发起活动，把手中的卡塔尔里亚尔兑换成土耳其里拉，以支持里拉汇率。

土耳其里拉今年以来对美元贬值幅度一度超过40%。埃尔多安政府与美国陷入外交对峙，因拒绝释放美籍牧师安德鲁·布伦森而承受美方制裁和关税等其他压力，触发里拉危机。

不少卡塔尔人相信，如果土耳其发生经济危机，许多卡塔尔投资者将蒙受损失。

法新社援引上月发布的官方数据报道，卡塔尔在土耳其投资200亿美元。土耳其是卡塔尔主要出口对象国之一，在卡塔尔有一座小型军事基地。