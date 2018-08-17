晨报记者 顾文俊

自2008年金融危机以来，里拉汇率的震荡几乎是个常态，但是，最近这段时间的里拉暴跌还是被很多舆论视为危机。是经济的规律与土耳其抗压能力的脆弱所致，还是美国有意为之，到底是谁在“搞垮”土耳其？

《顾问》本期访谈嘉宾：复旦大学经济学院世界经济研究所教授 丁 纯北京大学土耳其研究中心主任 盘古智库学术委员 昝 涛数字经济智库雄安研究中心主任 察哈尔学会研究员 刘庆彬

里拉还会再跌吗？

新闻晨报：土耳其里拉下跌称得上是一场货币危机甚至经济危机吗？目前看来，央行的表态是不是已经稳住了里拉的跌势？

丁纯：是不是危机还有待观察，得看美国会不会祭出一整套“组合拳”，如果美国真的要下手，后面的很多情况就难以预测。

昝涛：目前来看，可以说是货币危机。土耳其对此并非完全束手无策，除了对内号召民众共克时艰，它还可以从其它方面获得帮助，比如卡塔尔和欧盟国家。

刘庆彬：能否止跌不好说。土耳其最主要的问题是经济结构单一、外汇储备不足。埃尔多安这些年只抓政治、不抓经济，使得土耳其经济结构更加单一，在抵御外部风险方面缺乏能力。再碰上特朗普这个“混世魔王”向全球“开战”，外向型、结构单一、储备不多的土耳其就首当其冲。美国对土耳其加征关税及制裁措施引发的土耳其内部危机有可能会比当年的韩国更严重。在2008年的次贷危机中，发达国家遭受了比新兴经济体更大的打击，后者通过基础设施建设等传统领域的拉动，看似受创较少，但实际上，这种做法无异于饮鸩止渴。在通过基建得到拉动之后，新型经济体应该尽早调结构，可惜当时并没有这么做。因此，里拉看上去是止跌回升，但实际上，危机还在后头。

新闻晨报：埃尔多安政府接下来在经济上该做些什么才能继续稳住民心？如果要推动结构性改革，从哪个地方开始切入会相对容易些？

丁纯：能改不能改，这个还难讲。就算改，也是在政权稳固的基础上。埃尔多安以前做市长的时候也曾用市场的手段改善投资环境，而国家层面的结构性改革会不会朝着这个方向，得取决于改革对政治稳定的影响以及民众对他的压力。

刘庆彬：土耳其的产业结构乏善可陈，很多产品包括隧道和大桥都来自欧洲、日本、中国。事实上，它在理工科方面也不是没有创新，但有一点不得不说，埃尔多安这些年的泛宗教化打击到了一批愿意埋头搞创新、却又和宗教有距离的人，创新产业也因此受到影响，而这些又恰恰是土耳其的创汇产业。在一个开放的经济系统中，在有国际贸易的情况下，国家的竞争力主要体现为创汇能力，但是，土耳其以前就没有创新产业创汇，现在只剩下旅游了。在关税的打击之下，大家对里拉也就信心不足。

谁在“搞垮”土耳其？

新闻晨报：土耳其当前的金融险情是怎么造成的？是在美国主导的全球货币资本调整之下，土耳其产业结构和经济政策本身有问题，难以抵御外部风险？还是像土国内有些论调所言，是域外势力试图阻止埃尔多安长期执政的阴谋？

昝涛：土耳其的金融险情当然与它的经济和金融行业结构有很大关系，比如大量举债式的发展道路，对外资和外贸的较大依赖，等等。当前，在美元强势周期的影响下，新兴经济体普遍面临相似的挑战，而土耳其的金融经济结构及其本身的政策使其在动荡调整的过程中面临的挑战更大。与此同时，美土关系紧张加剧了土耳其所面临的挑战和危机，尤其是国际资本对它的信心受到了影响。目前唱衰土耳其的声音很大，但是，土耳其并非冰岛或希腊那样的国家，它的国民经济体系还比较健全，制造业基础也很扎实。土耳其领导人的执政基础经历了多次选举的检验。21世纪执掌土耳其的政治势力尽管具有民粹主义和民族主义的特点，但其奉行的多元主义外交战略符合后冷战时代全球化世界历史进程的要求，并不以实质性地牺牲与西方的关系为代价，而是具有务实、灵活的特征。

丁纯：理论上来讲，土耳其是北约盟国，地理位置也非常重要，欧盟和美国不太会轻易和它对着干。无论是它的经济体量还是经济联系，对中东局势稳定，对解决难民问题都有相当的意义。而且，欧洲也一直把它看作潜在的大市场，认为从中有利可图。况且，与土耳其交恶、使其进一步靠近俄罗斯，对欧盟和美国来说，也不见得是件好事。因此，至少欧盟并不想看到土耳其被“搞垮”，显而易见，欧洲央行尚未对当前的里拉危机给出明确的表态。

刘庆彬：我不赞成阴谋论。美国建国以后虽然也经历过金融动荡的年代，但是，自从美联储成立以后，其金融系统一直都相对稳定，这种稳定建立在信用的基础之上。美元不可能一直量化宽松下去，量宽之后必然缩表，这是可以预期的。而一旦缩表，那些盯准美元的国家如果之前也跟着美国搞量宽，却没有及时调结构，就会遭遇现在的危机。当然，也不排除美国政府某些部门会毫不忌讳地放大某些区域的危机，以达到它们想要的政治目的。