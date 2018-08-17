晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市大幅低开，然后迅速反抽，很多投资者进来抢反弹，随即股指又下滑，盘中二孩、5G板块表现不错；午后，股指维持缩量整理格局，整个盘面缺乏激情，尾盘沪市勉强守住2700点，成交量比上一个交易日稍有放大，说明还是有逢低盘介入的。

机构偏爱化工医药

受原油价格上半年震荡攀升支撑，化工行业景气度达到近5年最高值，化工板块约六成个股中报预喜，个股行情涌现。在油价有望稳中有升的预期之下，化工行业盈利能力凸显，相关个股在资本市场表现出超强的吸金能力。

而受近期行业一系列负面事件影响，医药板块尤其前期涨幅较大的龙头股估值偏高，上周板块整体出现了较大程度调整。但从中报业绩整体表现看，专业人士认为，医药生物增长速度依然强劲，在周期板块前景不明的情况下，有业绩的医药板块某种程度上成为部分资金的避风港。

PTA商品开始走强

7月中下旬以来，原油价格出现一轮小幅反弹，石脑油和PX价格跟涨，且三季度国内PTA装置检修量较二季度明显下降，国内PX库存开始消化，叠加人民币贬值的利多，PTA加工成本从5200元/吨一线上升至6000元/吨。8月初，PTA加工利润开始扩大，至中旬加工差达到1500元/吨以上，较7月底扩大700元/吨以上。

机构认为，目前PTA市场供需缺口仍在，库存低位进一步去化，叠加现货大厂商市场行为偏积极，整体现货强势攀升。建议关注相关板块和个股。

早盘抢筹时间不多

虽然政策底、估值底已经明确，大盘却还在不时创个新低，整体下降趋势并未发生根本性改观，投资者信心不足导致反弹难以持续，所以盘势容易反复探底。

但我们必须承认政策变化及潜在改革措施有望给A股带来积极变化，否则无法解释外资近几个月一直流入进来的事实。值得注意的是，股票型ETF的持有人多数为机构资金，从去年年报数据来看，122只具有可比数据的股票型ETF机构投资者占比平均为63%，其中57只股票型ETF中机构占比高达80%以上。虽然今年股市不断调整，机构资金拥趸的股票ETF规模却水涨船高，股票ETF俨然成为机构资金逆市布局市场的利器。而另一方面，以散户为发行对象的主动权益基金却遭遇市场寒冬，首发基金半数压线成立，平均募集天数长达40天。这样的奇怪现象，确实让人费解，但也是在情理之中，毕竟这么多年来，小散已经输得太惨，他们无法对未来有更深入的把握。

技术上，昨天大盘给短线客抢筹的时间并不多，股指大幅低开后，5分钟和30分钟分时迅速躺底钝化，约10分钟后就开始反抽了，如果事先没有做好功课，在急剧下跌市场感到恐慌时，你是无法淡定抄底的。好在大盘构筑底部时间还有一个过程，这样的急跌抢反弹机会后面还会有，希望大家后面不要再错过。