风雨

目前大盘处于筑底阶段，走势反复，量能释放不足，总体方向仍有待观望，指数行情或仍有反复，那我们在这期间需要关注哪些可以低吸的板块和机会呢？

高智认为，目前仍需要更多关注国内外方方面面的变化。在外部不确定性仍然高企的情况下，应该适当降低风险偏好和收益预期，淡化指数影响，自下而上寻找不受外部不确定性影响同时估值处于历史低分位的公司和行业；如有可能受益于国内政策调整需求复苏的基建、大消费等行业领域的个股机会。

“其实，我的观点是，如果大盘处于估值底部区域，那很多板块都是有机会的。包括新能源汽车、5G产业链、工业机器人、半导体产业、国防军工等板块在内的智能制造领域，都将涌现出大量兼具估值优势和成长性的优质标的。同时，伴随着国企改革的提速以及深化改革所带来的良好运营态势，应运而生的A股市场中的系统性主题投资机会也会层出不穷。”郁教授道。A股在2015年短暂冲高5178点后，又暴跌回到 10年前的位置2700点。在美国等股市长达5至10年的大牛市面前，A股已跌出遍地黄金。眼下的A股，只是缺少一个反转的契机，但绝对不可能一直在2800点下趴着。

“一段时间以来，中国社会一直在追求商业模式的创新，特别是互联网条件下的模式创新确实给我们带来经济转型的希望，但这远远不够。因为那些过于追求商业模式创新的公司并未在产品技术层面建立起鲜明的核心竞争力，碰到外界因素干扰，很容易遇到麻烦。”高智说。科技立国是方向，我们不能在关键技术上落后于人，所以未来高端制造业一定能得到强力推进。资本市场作为一个资源配置市场，中国经济转型升级需要依靠高端制造领域的创新，凡是智能制造符合国家未来产业发展方向的上市公司，一定会在A股得到溢价支持。

今日行情预测：收阳仓位：70%

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