全装修房业主满意度80.01

晨报记者 刘 因

日前，“上海全装修住宅业主满意度调研报告”出炉。数据显示，上海全装修住宅满意度指数为80.01，调研由上海市住建委委托上海市工商联房地产商会住宅产业化技术平台开展，从2006年延续至今。

2017 年是装配式和全装修住宅同步实施交付项目最多的一年，全装修住宅业主满意度80.01。全市全装修住宅竣工面积达544 万平方米，全装修竣工项目覆盖率总体达到50%，创历史最高。现阶段业主消费观更为成熟，对安全、健康和实用性优先关注；而年轻一代的业主提出个性化和一体化服务需求，倒逼开发企业聚焦模块化设计和集成工艺，采用工业化的方式转型升级；同时，“购租并举”政策为全装修以及装配式装修，带来新兴的增量市场。

调研样本来自于2017年交付项目的全装修住宅的30个典型项目，采取了一对一的入户调研的方式，评估指标覆盖户型功能设计、材料设备选型、装修工程、隐蔽工程、成品保护、维修服务、绿色环保等11个大指标和77个分指标。

限购限价的政策环境下，快周转、控成本和降标准成为主基调，同时给全装修住宅高质量发展带来新的课题。但一批开发企业不因限价而降低全装修住宅的品质，挖掘装配式新工艺，实现预制大开间的空间可变；融入智能化和新零售的新场景，提升住宅的舒适性和便利性。

标准化、定制化的设计趋势

禹洲·雍贤府不但没有降低装修配置，而且设计细节凸显人性化。玄关柜内设置可调节式活动层板，以方便灵活储物；玄关柜采用液压阻尼铰链，减少噪音，延长其使用寿命；并设置带USB接口插座，便于手机充电。

新城·樾山明月是在传统院墅与四合院的基础上创新研发出的新型产品，融汇中式精髓，新筑“L”型院墅。明月的庭院设计为“L”型，客厅、餐厅功能围合庭院展开设计，争取了更多的家庭互动感，打造一个有温度的家庭氛围。

安全、智能和便利的趋势

中海·九峯里围绕人文海派气息，将极致优雅体现在每栋楼、每个角落、每个元素上，包括庭院的构建，外摆的精心设计，台阶的表达，真正让居者体验到“居住在庭院里，生活在里弄中”。

“万科智造”以人工智能、移动互联、新能源三个核心技术为原点，打造智慧儿童呵护系统、智慧敬老关怀系统和智慧宠物管理系统，提升居住安全与健康。

健康与环保的趋势

健康生活的概念在现今社会日益深入人心。朗诗新郡科技洋房基于被动式建筑原理，每1.5小时全新置换室内空气，过滤掉95%的PM 2.5，通过运用地源热泵和顶棚辐射等科技系统，保持室内常年18-26℃恒温，并且室内平行温度均匀，保障健康生活。

绿城成立首个房屋4S店，除房屋维修、保养等服务内容外，对于刚交付的新房可以提供智能家居和健康住宅系统的升级，为精装交付的业主提供后续持续服务。

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