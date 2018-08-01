上年理赔和违章程度决定车险续保费率-减少违章和出险可享最优保费

晨报记者 李 俊见习记者 杨晓东

7月末，不少车险即将到期的车主收到了来自各家保险公司业务员的电话，称从8月开始车险保费就要涨价了，惊得不少车主赶紧投保。经晨报记者调查发现，车险实际并未涨价，只是从8月起“报行合一”新规实施后，过去业务员给投保车主的优惠福利将会大幅减少，从而导致车险保费变相“涨价”。事实上，在商车费改之后，要想最大幅度的获得车险保费优惠，还得关注影响车险费率的几大因子，才能实实在在的节约保费。

疑问：车险保费涨价了没

“8月1日起车险要涨价了”，这样的言论频频出现在了市民杨先生的朋友圈里，与此同时，9月份车险才到期的他也在7月就接到了多家保险公司业务员的电话，说法均与朋友圈内看到的内容一致，车险8月“涨价”似乎成了定局，因此杨先生在7月就早早投保了下一年度的车险。

然而，8月已过半，杨先生却并未在任何公开渠道看到车险“涨价“的官方消息，这又是为何？和杨先生一样有此疑问的市民也不在少数。

为此，晨报记者向多家保险公司去电咨询发现，多数业务员均表示买车险要缴纳的保费并没有上涨，而是以往可以给的诸如购物卡、油卡等福利变少甚至是没有了，如果记者在7月投保，则还能享受到这些福利。换言之，优惠福利的锐减造成了业务员口中的车险保费“涨价”。

那么，为何全行业的“福利“都在8月这个时间点集中”消失“？究其原因，或许与“报行合一“的新规有关。

真相：保费没涨福利少了

今年7月，银保监会下发《关于商业车险费率监管有关要求的通知》(银保监办发〔2018〕57号)，要求财险公司应报送手续费的取值范围和使用规则，其中手续费为向保险中介机构和个人代理人(营销员)支付的所有费用,包括手续费、服务费、推广费、薪酬、绩效、奖金、佣金等。值得注意的是，新车业务手续费的取值范围和使用规则应单独列示。

监管部门此举的目的正是为了防止财险公司以任何形式开展不正当竞争，要求车险业务正式实施产品、费率“报行合一”，即险企报给银保监会的手续费用需要与实际使用的费用保持一致。

简单来说，“报行合一“实施之后，各家财险公司的手续费都严格受限，以往那种将车险返利、优惠福利纳入手续费的作法将难以为继。

沪上某大型财险公司车险部门负责人表示：“虽然用各种返利和优惠福利来吸引车主投保是监管禁止的行为，但这样的现象已经成为了行业的‘潜规则’，在中小公司之中更是如此，看似是维系了客户，但看其车险的盈利情况就能发现这种方法根本不是长久之计。”

在“报行合一”之后，返现、福利等费用的大幅下降能够带来车险成本率的进一步下降，承保利润有望改善。虽然对于中小险企来说可能会短暂的失去因优惠而来的客户，但长远来看，此举有助于包括中小险企在内的全行业更加关注客户体验，提升产品和服务品质，以此来吸引客户，并推动行业的健康发展。

目前，9家主要的财险公司已明确从8月1日开始启动“报行合一”，其他的财险企业则将在接下来的半个月内陆续跟进。具体来看，人保财险、平安财险、太平洋财险的手续费上限分别为新车25%、旧车20%，其余6家大型险企新车26%到27%、旧车21%到22%。中小型保险公司则是新车30%，旧车25%到28%。

行业：商车费改后保费或下降

在大多数车主眼里，返现少了自然就等于车险保费的变相上涨，但实际上，就保费本身而言，不仅没有上涨，在商车费改的不断推进下，甚至是在进一步下降的。

自2015年6月在6地试点启动以来，3年间，商车费改目前已经扩展至全国，广度扩展的同时，费改深度也在进一步加深，且成效明显。

特别是“无赔款优待系数“的引入，倒逼车主改变驾驶习惯，从而带来了保费的下降。

统计数据显示，尽心思费改试点之初的时间内，2016年一季度，首批试点地区消费者支出的单均保费同比下降7.69%，第二批试点地区单均保费同比下降6.64%。

随着改革的推进，监管一步步放大保险公司的自主定价权，而不少公司均选择监管允许范围内的“核保系数”和“渠道系数”的“地板价”，即理论上车主投保时可以获得折扣进一步扩大。

然而，考虑到承保成本和盈利需求，保险公司并不会一味地给消费者最低折扣，在获得更大的自主定价权的同时，他们也将更加注重风险定价体系的建设，在厘定费率时引入更多的因子。

费改前，大多数公司依靠出险次数来区分业务的好坏并决定下一年的保费折扣；费改后，除了出险次数外，车辆的零整比、品牌、交通记录、行驶里程以及车主个人信息年龄、性别、家庭状况等也逐渐成为影响保费高低的重要因子。

实用：

根据费率系数得出保费最优解

那么，对于想要进一步获得保险公司折扣的车主来说，从影响车险费率的因子中来寻找答案，或许比期待业务员的返现来得更为实际。

以上海车主为例，其基准保费将由自主核保系数、自主渠道系数、无赔款优待系数、交通违法系数结合起来进行测算，我们一一来看——

首先，在自主核保系数中，“从人”的因素包括驾驶技术、驾驶习惯、驾龄、年龄、性别等；“从车”的因素包括行驶里程、约定行驶区域、车型、投保车辆数、绝对免赔额等。值得注意的是，上述因素中，车型给保费带来影响正在越来越大。

实际上，真正影响车型的因素是车辆的零整比（配件与整体销售价格的比值），目前，不同汽车品牌、车型之间的维修价格差异较大，尤其是在相同价格区间内，各车型间相同部位、相同功能件的价格差异巨大。由于零部件价格决定了维修成本的高低，因此如果消费者购买了零整比系数较高的商品，那么后续使用过程中可能需要支付相对更高的维修费用。

保险费是保险标的风险的度量和反映，车险保费应该与被保险车辆的风险密切相关，赔付成本高的车辆多交保费，赔付成本低的车辆少交保费。目前，我国商业车险的费率计算的最主要参考因素是新车购置价，也就是说不同品牌但售价相同车型的汽车，其车险保费几乎一样。但事实上，由于不同车型的零配件价格不同，导致车辆维修费高低不均，因此这在客观上造成了不同车型的车险保费与其实际赔付成本不匹配。

通过车险改革，不同零整比的车型将适用不同的车损险基准保费。对于想要节约保费的车主来说，选择爱车之时不妨将零整比纳入考虑，零整比越低越能获得保费优惠；而对于行业来说，这样可以推动汽车生产维修企业改变价格策略，更多地让利于消费者。

其次，自主渠道系数，即保险公司不同销售渠道的保费优惠。车险的销售渠道可分为营销、专业代理、兼业代理、直销、电话销售和网上销售。由于在这些销售方式上所投入的成本高低不同,所以投保人通过不同渠道购买车险时,所获得的优惠也不同。一般来说，通过电话、网销获得的优惠更高。

再次，来看无赔款优待系数。想必多数车主对这一标准并不陌生，其主要目的是“奖优罚劣”，对于出险次数多的车辆增加保费；对于出险次数少的，给予优惠。由于该系数是保险行业平台返回的，保险公司只能据实使用。因此，当一辆车去年发生事故，今年续保时，无论在哪家公司投保，都能查到去年的出险次数，不存在上年出险次数多，今年换一家保险公司，保费就不会上涨了的情况。

最后，来看交通违法系数。2016年上海市车险改革制度实行后，车主的驾驶行为将成为保费上浮或下降的一大标准：开车习惯好的车主，没有违章情况，续保保费将会下降。但是，如果有交通违章，就需要根据交通违章次数和内容来调整来年续保的保费了。也就是说，以后违章不止要罚钱，还要涨保费。

总而言之，选择零整比更低的车型，找到合适的购买渠道、保持良好的驾驶习惯，不出险或少出险，更不要交通违法违章，才是获得保费优惠的最优解。