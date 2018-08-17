京东JDD空间站上线-京东打造距离产业界最近的数字探索者社区

8月16日，由京东集团与京东金融联合打造的国内首个距离产业界最近的数字探索者社区“JDD空间站”上线，社区以数据为桥梁，技术为纽带，连接数字探索者和产业,不但为数字探索者打造实现自我价值的平台，同时也帮助合作伙伴发现优秀人才与前沿技术，助力企业提升数据和A I能力，让科技与商业应用快速融合，实现价值的最大化。随着社区的上线，首场邀请赛“京东金融对话语音识别大赛”也同步启动，选手可登陆“JDD空间站”官网报名参赛。

“JDD空间站”内汇集了金融科技、智能供应链、智能城市等多领域的最前沿赛事，依托京东金融提供的集数据管理、算法开发执行环境于一体的数字探索环境，数字探索者可以在“JDD空间站”内进行数据和A I竞赛、项目开源、数据共享等活动。

与此同时，“JDD空间站”还会提供JDD官方认证的影响力榜单，对于榜单中排名靠前的探索者，京东集团和京东金融可以帮助其与学术界资源进行桥接。企业合作伙伴则可以通过“JDD空间站”举办赛事、发布项目、发掘科技人才，通过与优秀人才、前沿科技的对接，助力企业解决数据能力匮乏、A I算法准确率低等难题,帮助企业用技术提高效率、降低成本。

去年，“首届JDD京东金融全球数据探索者大会”通过论坛、大赛等形式，为行业挖掘发现人才、对接资源。“作为JDD的延续和持续落地，京东金融副总裁、技术研发部总经理曹鹏表示，“JDD空间站”将通过构建人工智能生态链条的方式，将技术、场景与数据、A I相结合，营造良好的A I社区氛围，解决产业面临的实际问题，加速推动互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合。

为让数字探索者第一时间体验“JDD空间站”开放、共享的理念，京东金融在国内首次开放数千小时的客服对话语音数据，通过举办“京东金融对话语音识别大赛”，面向广大的语音技术爱好者、高校学生、企业开发者征集语音识别技术。冠亚季军可获得价值50万元的京东金融云GPU服务器3个月使用权，入围决赛的团队还有机会参加今年11月召开的“JDD京东全球数字探索者大会”，与神秘嘉宾面对面探讨数字科技的未来。 （文 达）