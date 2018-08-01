毕飞宇、秦文君、蔡骏等作家昨天亮相书展-“真正的经典永远吸引人”

晨报记者 徐 颖实习生 陈君燕

昨天是上海书展第二天，虽然遭遇台风天，但是读者们依然热情高涨。毕飞宇、秦文君、蔡骏、安意如、任晓雯等十多位作家轮番登场，读者得以亲近文学，亲近名家。这些名家都是上海书展的老朋友，数年前就来到上海书展并与诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥进行过一场精彩对话的作家毕飞宇，对那一年上海书展印象深刻，对上海读者的阅读热情更是表示赞叹。

毕飞宇

《小说课》解读经典

被众多女粉丝称为“美男作家”的毕飞宇，昨天在中央大厅带来了一堂《小说课》，掀起书展上的一波高潮，现场座无虚席，很多粉丝专程从外地赶来。

从《青衣》《玉米》到《平原》《推拿》，毕飞宇曾斩获鲁迅文学奖、茅盾文学奖、法兰西文学艺术骑士勋章，去年2月，他的《小说课》出版。以毕飞宇在南京大学等高校课堂上的讲稿为基础，《小说课》收录了他对诸多名著的详细解读。《小说课》中，毕飞宇读的都是经典名著，这也与他一贯的阅读理念相同——在碎片化的阅读时代，要提升自己的阅读质量就得读经典，“现在没看出头绪来的东西，将来可以再看，经典是读一辈子的，是相伴终生的。”据人民文学出版社社长臧永清介绍，《小说课》从去年出版到现在一年多时间里就已经印刷七次，印量达十三万册，在同类书中是佼佼者。

此次现身书展，也是毕飞宇时隔八年再次来到上海书展，他坦言自己有些紧张。“我已经八年没有到上海书展来了，因为我有点害怕这种非居家的活动，每次都心情特别紧张。”

对于《小说课》销量，毕飞宇说，他在去年刚出版的时候心里曾有过一个预估，大概能卖一万册，最多两万册。“当时该书责任编辑让我去各地宣传，我就说，如果什么时候销量过了十万我就跑。”没想到人民文学出版社偏偏把不可能变成了可能。如此高的发行量连毕飞宇本人也不敢相信，不过他说：“我家里收到的稿费单子告诉我，这数字都是真的。”

毕飞宇表示，《小说课》能有这样的好成绩，不只是因为他，重点还是因为这些作家们，“真正的经典永远吸引人”。同时他也向读者们交代，在书展这样热闹的活动之后，他会尽快回到家里的书房，“认认真真完成手头新的小说。”

安意如

《千山之外》是心的故乡

作家安意如近些年也多次亮相上海书展。《人生若只如初见》经久不变的畅销，让她在古典诗词赏析领域，成为国内当仁不让的文学大IP。

这次她带来了《千山之外》，一本以西藏为主题的随笔集。自2007年开始，安意如每年都会数次往返于北京和西藏之间，用她自己的话说，“这种感情一旦被唤醒，就逐渐成为一种血脉里沉涌、跌宕，终至静默的情感。”她对于西藏的感情，几乎超越了她的生养之地，可以说是她精神的原乡。《千山之外》是一本适合拿来当导览图看的书，也是一本西藏文化知识的集锦。

谈及第一次入藏的感觉时，安意如记忆犹新。她觉得这里好熟悉，“这里的生活方式是我喜欢的，我终于回来了。”《千山之外》是安意如十年入藏经历的一个阶段性的总结，写这本书的过程当中，她越发确定了西藏给予她的东西，也越发确定了她的世界观、人生观。《千山之外》既代表了人生的辽远，也代表了雪域的高原，千山之外是心的故乡。

从上一本写关于西藏题材的小说《日月》，到现在这本《千山之外》的出版，中间隔了五年，安意如说，她写一本书平均需要18个月，这还不算上平时思考的时间及编辑制作的时间等。她同时透露，这五年期间自己还做了一些旧版书的修订以及其他文学策划和创意，这些都会慢慢被大家看到。

秦文君

让孩子展开幻想的翅膀

在此次书展上，作家秦文君也是引人瞩目的一位。风靡校园多年的时代经典“贾里贾梅”在书展开幕第一天就登上中央大厅舞台，为了庆贺《贾里贾梅大系典藏版》的推出，“‘贾里贾梅’的成长之路”活动热烈展开。秦文君的代表作《男生贾里》被称为“中国幽默成长小说的开山之作”，成为几代少年的青春记忆。少年儿童出版社社长冯杰表示，在上海书展这一全国性的阅读盛会上举办这次活动，这既是对“贾里贾梅”走过的二十五年的一次回顾总结，也是对“贾里贾梅”未来之路的美好展望。

昨天，秦文君携主创团队带来了一套充满中国原创魅力的“小熊包子”大幻想图画书，目前该系列已出版《怪怪熊学校》和《开往熊镇的列车》两部作品。《怪怪熊学校》中，秦文君以恣意浪漫的想象和精致唯美的文字为孩子们打造了一个梦幻中的魔法学校，整部作品不仅蕴含了文学的突破与艺术的创新，也体现了对教育的思考和成长的启迪。秦文君介绍，在创作《怪怪熊学校》的过程中，她先后改了六稿，希望它的天马行空在无限的可能性中游刃有余，满足孩子们热爱文学与幻想的心。

蔡骏

打造中国式超级英雄

华语悬疑小说作家蔡骏也是上海书展的常客，几乎每年都会在书展上推出新作，昨天，他携历史冒险悬疑巨制《镇墓兽·金匕首》亮相，与读者共同探秘千年墓葬文化。据悉，同名影视剧由蔡骏与天下霸唱共同开发，正在火热制作中。

在小说《镇墓兽》系列中，蔡骏选择风云诡谲、动荡不安的清末民初作为时代背景，重现了满清最后一个皇家陵墓工匠传人的传奇故事。《镇墓兽》系列是一部有“超级英雄”幻想元素的历史探险小说，与蔡骏以往的作品相比，拥有恢弘的历史背景是一大突破，是他在创作类型和写作技法上的全新尝试。

蔡骏透露，为了使《镇墓兽》系列中涉及到的庞大的历史信息更加严谨，早在开始动笔两年前就开始了资料搜集工作，他阅读了大量古代文献、学术论文、考古报告，为了把镇墓兽写得活灵活现，还参考了上千幅镇墓兽的实物图片。谈到作品类型的转变，蔡骏说：“永远都没法说清楚自己适合的风格到底是什么。写作是一个很漫长的历程，像跑马拉松一样，我只是跑了前面的一小部分，我希望在跑步中看到的不只是城市的风景，还希望看到更多的风景。所以我在创作当中会不断挑战自我，写其他风格题材的作品。”

蔡骏表示，希望能打造中国人自己的超级英雄，中国式超级英雄源于传统文化，更要守护文化。“孙悟空应该是中国超级英雄的最早期代表。而在现在的文化体系下，我希望把《镇墓兽》中的秦北洋和镇墓兽九色打造成超级英雄，与美国的超级英雄不同，我们的超级英雄来自于历史以及中国这块丰厚文化的土壤，相信大家一定会更加喜欢。”

本版图片/晨报记者 徐 颖制图/潘文健