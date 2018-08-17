再遇里昂，兰斯或还“人情”

晨报记者 孙俊毅

英超上周末揭幕，本周末西甲和意甲也重燃战火，彩民购彩也将有更丰富的选择。

周五022西甲 18日02:15赫罗纳VS巴利亚多利德本场是新赛季西甲的揭幕战。赫罗纳上赛季排名西甲第10，今年夏天球队从斯托克城买断后卫穆涅萨，从曼城租借来亚历克西·加西亚。巴利亚多利德上赛季获得西乙第五名，通过两轮附加赛升入西甲。赫罗纳上赛季在西甲一度取得主场6连胜，

此前还在主场2比1击败皇马，

主场发挥不容小觑。巴利亚多利德客场成绩一般，上赛季在西乙5胜7平9负只排中游。主流机构对本场开主让半一中高水属于合理范畴，首选主胜。

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赫罗纳VS巴利亚多利德 胜

周五023比甲 18日02:30安德莱赫特VS穆斯克龙

安德莱赫特新赛季取得联

赛三连胜开局，3场比赛攻入11球，和布鲁日领跑积分榜。穆斯克龙则遭遇三连败，前三轮联赛只攻入1球。安德莱赫特近四次在主场和穆斯克龙交手，取得四连胜，并且至少净胜两球。从主流机构对本场开主让球半/两球深盘看，穆斯克龙恐怕又难逃大败。

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周五025法甲 18日02:45兰斯VS里昂兰斯是升班马，上赛季兰斯以15分的巨大优势夺得法乙冠军升入法甲，上周末的首轮联赛在客场 1比0小胜尼斯，证明这支升班马具备在法甲征战的实力。里昂上赛季获得法甲季军，本赛季保留了主力阵容，尤其是进攻线上的几名主力费基尔、德佩、特拉奥雷等全部留队，首轮比赛2比0完胜亚眠，德佩和特拉奥雷各贡献一粒进球。两队上一次交手还是在201 5/2016赛季的最后一轮，兰斯主场4比1击败里昂，但依然没有完成保级任务、比同样在末轮取胜的图卢兹少1分而降入乙级。但不管怎么说，里昂当时在提前确保亚军的情况下也算是送了个顺水人情，现在兰斯重返法甲后首次对阵里昂，或会还这个人情。

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