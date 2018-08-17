詹姆斯“逐梦好莱坞”的幕后

见习记者陈庚 制图张继

勒布朗·詹姆斯又获奖了，但这次和篮球无关。他获得的是2018年美国青少年选择奖最佳男运动员奖，这打破了勇士球员库里过去三年对该奖项的垄断。

此前詹姆斯在家乡阿克伦开办了一所名为“I Prom ise”的慈善学校，这一举动或许让他在青少年的心中加分不少。作为阿克伦（位于美国俄亥俄州东北部，是一座不折不扣的小城市，人口仅有22万）出来的孩子，他深知回报社会的重要性，也清楚地明白教育对于孩子们的意义。

然而，这个夏天詹姆斯身上最引人关注的还是他做出的那个决定——加盟湖人。

加盟湖人

一个不需要深思的决定？

总决赛失利后已经过了三天了，勒布朗独自在俄亥俄的豪宅里待了72个小时，对牙齿进行根管治疗。他的妻子陪三个孩子出门参加AAU锦标赛，家里只有一个厨师陪着他，做着他吃不了的食物。牙齿的治疗完成了，但他的脑海中冒出了一个更头疼、更难以处理的烦恼——金州勇士，他挥之不去的阴影。

总决赛结束后的两周内，詹姆斯和他的团队在家开了三次会议，他们一起讨论加盟哪支球队可以最大化地满足家庭需求，同时又能完成对勇士队的复仇。他们重点讨论了几个落脚点如火箭、76人、湖人和骑士。詹姆斯让他的经纪人里奇·保罗去研究这些球队，自己则前往安圭拉度假，待回来后听取保罗的反馈。

勒布朗的前两次决定，仿佛都经过了深思熟虑，做得很慢。但当他的私人飞机降落在洛杉矶范纽斯机场的那一刻起，他的行动明显带有着一丝紧迫感。他和里奇·保罗在星期六进行了长时间的讨论，他们计划和骑士、76人、湖人进行会面。但他明显更偏爱湖人——他给科比通了电话，邀请魔术师约翰逊前往他家做客。

之后，在星期六的深夜，魔术师走进了他家的大门，但在此之前有一个小插曲。由于联盟规定自由球员市场大门在7月1日零点之时才正式开启，因此，迫不及待的魔术师为了第一时间见到詹姆斯，在6月30日晚上11点的时候便早早守候在他位于加州的家门之外了。

很多人都觉得，从马刺队交易来莱纳德或是签下保罗·乔治，是詹姆斯加盟湖人的必要条件。而魔术师没有得到两者中的任何一个。但詹姆斯解释说，他并不着急，即便他已经33岁了，也不介意成为第一个来的人。他想要加入一个有竞争力的队伍，并且这种竞争力必须是能够一直延续的。他相信，湖人队能够凭借着优秀的招募团队、年轻资产以及薪金空间来做到这一点。

在克利夫兰，詹姆斯为丹·基尔伯特打球，在迈阿密是帕特·莱利，但在湖人就完全是另一种感觉了。无论从个人性格到打球风格，还是场外形象和商业抱负上来说，如果在体育领域中有一个人很像詹姆斯，那必定是魔术师约翰逊了。詹姆斯身边的线人也隐约感觉到和魔术师搭档的机会引起了他极大的兴趣。

星期天的早晨，当詹姆斯和妻子在洛杉矶的一家饭店吃早餐时，加州州长民主党候选人加文·纽森发现了他们。他走到他们桌边，询问詹姆斯将选择哪支球队，詹姆斯很礼貌地保持沉默。前加州州长施瓦辛格的前妻，玛利亚·施莱沃也过来替湖人说了几句好话。老实说，在勒布朗作出决定前，这些人或许扮演着和湖人球员郎佐·鲍尔、布兰登·英格拉姆一样重要的角色。

詹姆斯从小是达拉斯牛仔队和纽约洋基队的粉丝，但他从来与豪门球队没有太大的缘分。虽然休斯顿和费城在某种程度上可以和洛杉矶进行比较，但他们始终缺乏了一些想象力。

星期天下午，詹姆斯和他的妻子回到范纽斯机场，他们将再度向东起飞去欧洲，夫妻双人游。他的团队本不知道他是要在出发前还是抵达目的地后，甚至是回家再宣布他的决定。他们准备好了老派的媒体公告，打着Klu tch Sports Group（詹姆斯的经纪公司）的抬头，但不知道什么时候才能将这篇公告发送出去。

但当勒布朗登上私人飞机时，他终于打电话给里奇·保罗，公布了他的决定——“给湖人打电话吧。”

豪门落寞

球迷却依旧高傲？

招募来世界上最强的篮球运动员，原本是一件喜大普奔的事情，然而，部分湖人球迷却并不买账。

在一位球迷的自白中他表明了这样的观点——“我必须承认我是湖人球迷，但签下勒布朗让我很不开心。这并不意味着说我反对我的球队在接下来四年中争夺总冠军，相反，我相信自己能够平静面对我的不满，继续穿上衣柜里图里亚夫的球衣，一如既往地为紫金军团加油。但签约勒布朗，这不是我想要的。”

更有极端分子，破坏了球迷为詹姆斯所作的壁画。虽然湖人女老板珍妮·巴斯指责称这绝对不是湖人球迷的举动，但谁能说得准呢？要知道，上一次把湖人和詹姆斯这俩名字连在一起，还要追溯到23VS24，那个科比还没有退役的时代。

而一个很有趣的现象是，科比球迷对詹姆斯并不感冒。他们不喜欢的理由有很多：詹姆斯在他们心中一直是老对手、现实来得太突然，甚至让他们感到不安：詹姆斯突然成为了湖人的掌控者……科比球迷们在接受采访时，质疑他的忠诚，认为詹姆斯只考虑赢球，为了追逐冠军戒指不断换队。

相比之下，科比的坚守就显得格外珍贵了，来自拉斯维加斯的37岁球迷谢尔登说：“他是百分之百的纯正湖人球员，也是我见过的最好的篮球运动员。”而当他评价新加盟的勒布朗时，他则话锋一转，“他穿着湖人队的球衣得分，我会感觉很好，因为他会在湖人生涯得很多分，但是这并不意味着我会成为他的粉丝。”

甚至还有人围绕着詹姆斯的性格来做文章。现居拉斯维加斯的超声技师尤姆尔称，“我一直认为他看起来很自大。”同时谢尔登也讲到“从迈阿密到克利夫兰，他一直看上去像一个爱发牢骚的孩子。”

当然很多湖人球迷已经看开了，在球队经历了漫长的低谷过后，他们已经准备好重新拥抱胜利了。25岁的盖伦·盖根说他并不喜欢詹姆斯，但当詹姆斯和湖人签约的那一刻，一切都变了。盖根称自己在一家直销购物中心等了5个小时才买到了一件紫金色的詹姆斯球衣。受访时，他表达了自己的兴奋，“我很激动，”他说，“湖人球迷已经等待很久了。”

但科比球迷依旧久久不能释怀。NBA著名播客 Co lin·Cow herd在自己的节目中猜测了原因，“也许这就是对詹姆斯最大的褒奖吧，因为科比球迷已经开始担心詹姆斯会取代科比成为更伟大的球星了。”

矛盾在内心不断交织缠绕，对于科比球迷而言，他们的新赛季并不好过。

追随传奇

是最艰难的道路？

1968年，威尔特·张伯伦从费城加盟湖人。1975年，来自密尔沃基的贾巴尔也来到了洛杉矶。1996年，“鲨鱼”奥尼尔也从奥兰多西游。

2018年，终于轮到勒布朗·詹姆斯了。对勒布朗个人来说，在生涯接近末期时加盟一支承载着巨大期待和压力的球队，这是一个冒险的挑战。如果进行顺利的话，湖人队能够重返荣光，詹姆斯也将加入奥尼尔和贾巴尔的队列。

但如果不成功的话，等待他的又会是什么？被勇士和火箭继续压制？拉瓦尔的嘲讽？年轻人的diss? 在克利夫兰，詹姆斯所代表的含义甚至超越了篮球范畴。不过，洛杉矶的经历可能会让他更多地想起迈阿密，毕竟在那儿的日子里除了赢球还有好友相伴。

话说回来，作为世界上最强的篮球运动员，也许这就是詹姆斯的命运：不夺冠就是失败。在未来几年的某一天，他将不再是最好的球员，也将不再成为篮球领域内最大的焦点。要赢球，他需要帮手在身边，这就是魔术师和他的团队该做好的工作了。

即使近几年湖人在自由球员市场上屡遭失败，但几乎所有的NBA球员依然认为，只要湖人的天赋和竞争力足够，这支球队就是联盟中最吸引球员的去处。现在的湖人管理层有魔术师和佩林卡坐镇，队中更有英格拉姆，库兹马，鲍尔等新鲜血液，显然他们已经达到了这个门槛。

就在詹姆斯宣布加盟湖人后，科比马上发推表示了自己的欢迎，邀请他一起为伟大奋斗。而在洛杉矶的某个角落，壁画师Gustavo Zerm eno又更新了自己的作品。除了原本出现在上面的詹姆斯、科比、奥尼尔、魔术师、贾巴尔和张伯伦，还新增了前湖人老板杰里·巴斯、詹姆斯·沃西、杰里·韦斯特和埃尔金·贝勒等湖人传奇。

这一次，勒布朗·詹姆斯选择走一条全新的道路，决定追随传奇的脚步。