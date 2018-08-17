新华社北京8月16日电 题：记录伟大时代 凝聚奋进力量——党的十八大以来新闻舆论工作开创新局面

新华社记者白瀛、史竞男、施雨岑

从丽江“长江第一湾”出发，察看昆明滇池水质，走过遵义赤水河畔，行经“长江第一港”云南水富港，驻足两江交汇地四川宜宾……今年夏天，中宣部组织的“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访团马不停蹄，边走边采，倾听干部群众的心声，感受大江沿岸的变化。

党的十八大以来，广大新闻工作者按照习近平总书记对新闻舆论工作作出的重要部署，不忘初心记录伟大时代，高唱凯歌凝聚奋进力量。

描绘时代精彩画卷 画出最大同心圆

2016年底，山西日报社工交部副主任张临山和同事采写的通讯《别了，白家庄矿》聚焦山西煤炭企业去产能关闭后，分流矿工“人往何处去”的焦点问题，引发读者强烈的情感共鸣，获得第二十七届中国新闻奖一等奖。

“稿件从白家庄矿上两对父子矿工切入，以‘告别’为契机，以‘新生’为内核，挖掘出了新闻事件背后的人性光辉和厚重情感。”张临山说，作为党报记者，有义务通过扎实采访和深入报道把矿工们的故事传播出去，并引导他们在转型变革中看到前途希望。

新闻报道，是连接党和人民的桥梁。习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上强调，团结稳定鼓劲、正面宣传为主，是党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针。

党的十八大以来，新闻工作者始终同党中央保持高度一致，弘扬主旋律，直面问题，积极发声，有效回应关切，正确引导舆论，画出最大同心圆。

从深入阐释党中央治国理政，到连续开展经济发展新常态、供给侧结构性改革等重大主题宣传；从脱贫攻坚、科技创新、反腐倡廉到股市楼市、就医就学、收入税收等百姓关注的热点问题，新闻报道彰显“定音鼓”“风向标”“压舱石”作用，保持了舆论场内的风清气正。

党的十八大以来，主流媒体和广大新闻工作者始终聚焦以习近平同志为核心的党中央治国理政的伟大实践，忠实记录人民群众的伟大创造，充分展现时代的精彩画卷，高声唱响民族复兴的奋进凯歌。

积极推进媒体融合 继往开来谋发展

2017年10月，在北京市海淀区翠微小学等待孩子放学的何女士，在手机上点开了新华社为迎接党的十九大推出的微视频《领航》。本来是无意之举，但“精美的画面，‘走心’的叙事，把五年来的风起云涌娓娓道来”，让她不知不觉地看了下去。

近年来，随着舆论环境、媒体格局、传播方式发生深刻变化，做好党的新闻舆论工作，比以往任何时候都更加需要创新。

2014年，中央深改组会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。2016年，习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上提出，要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势。2018年，组建中央广播电视总台……

一系列明确的信号，一个个务实的举措，拉开了媒体融合稳步发展的大幕——人民日报推出的《最牵挂的人》、新华社打造的《红色气质》等融媒体产品，生动讲述中国共产党故事，赢得网友转发点赞；中央广播电视总台成立以来，有效整合三网传播力量，实现“1+1+1＞3”的传播效果；“侠客岛”“新华视点”等一批中央主要媒体打造的微博微信公众号影响力广泛。

党的十八大以来，各新闻媒体主动借助新媒体传播优势，大力推动融合发展，吸引力、感染力、亲和力、说服力不断增强，高声唱响民族复兴的奋进凯歌，凝聚起中华儿女内心深处的磅礴力量。

提升对外传播能力 增强国际话语权

2016年9月，二十国集团领导人齐聚浙江杭州，分享中国为推动世界经济增长提出的“中国方案”。约9000公里之外，意大利的听众也正从广播中聆听“中国故事”——G20杭州峰会期间，意大利国家电台与中国国际广播电台合作推出广播特别节目，全天播出与中国有关的节目。

在党的新闻舆论工作座谈会上，习近平总书记以“联接中外、沟通世界”概括了党的新闻舆论工作在对外宣传方面的职责使命。

2016年末，中国国际电视台（中国环球电视网）正式开播，服务全球受众。目前，以外宣旗舰媒体为引领，中央和地方各类媒体参与的外宣工作格局已初步形成。中央媒体建立了一批海外机构，基本覆盖全球热点地区和重要城市。

从风光旖旎的西子湖畔，到白雪皑皑的达沃斯小镇；从驳斥“中国威胁论”，到回击“中国崩溃论”……无论是重大国际报道，还是国际舆论斗争，中国主流媒体敢于发声、善于发声，充分阐明中国主张、中国方案，有力配合国家对外工作大局。

参加党的十九大新闻报道的3068名记者中，境外记者占据半壁江山。各国记者在“满负荷运转”的采访活动中，感受新时代中国的韵味与风采。一篇篇报道、一段段直播、一张张图片承载着读懂中国和理解中国为什么行、中国共产党为什么行、中国特色社会主义为什么管用的“密码”，通过报纸、电视、广播、网络等渠道传向世界。