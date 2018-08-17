毛简青：放弃舒适安逸献身革命（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社长沙8月16日电 （记者周楠）汨罗江穿过湖南省岳阳市平江县三阳乡。江畔坐落着一处全国重点文物保护单位——毛简青烈士故居。这是一栋两层砖木结构的老房，始建于1919年，为毛简青留学日本时结合中日建筑风格设计而成。

炎炎夏日，每天都有游客前来瞻仰。中共平江县委旧址（毛简青烈士故居）管理处主任胡军告诉记者，许多参观者都会问一个同样的问题：“一名富绅子弟，为什么愿意放弃舒适和安逸，选择献身革命？”

毛简青，1891年11月生于湖南平江县浊水金窝（今三阳乡大西村）一个富绅家庭。1913年赴日本留学，1921年毕业于日本东京帝国大学。同年夏回国，在长沙任教。1922年加入中国共产党。他长期从事党的宣传教育工作，与毛泽东、何叔衡等建立了深厚友谊。

1924年，毛简青被党组织选派到黄埔军校任政治教官。1925年到广西梧州领导开展党的工作，同年底建立了广西最早的一个党支部——梧州支部。1926年春兼任黄埔军校第一（南宁）分校政治教官，同时担任新成立的中共梧州地方执行委员会宣传委员，领导梧州地区的工农和学生运动，发展党的组织，培养革命人才。在梧州地委的指导下，广西各地党组织先后建立和发展起来。

1927年“四一二”反革命政变后，毛简青被中共湖南省委派回平江领导当地党组织，发动群众，建立工农武装。马日事变后，担任中共湖南省委候补委员兼平江县委书记，领导组建“平江工农义勇军”，攻打平江县城，建立革命政权。后来带领“平江工农义勇军”参加了秋收起义，并在毛泽东指挥下进军井冈山，开辟革命根据地。随后，毛简青主持成立湖南工农革命军平（江）湘（阴）岳（阳）游击总队。1928年3月16日，指挥游击总队和数万农民群众攻打平江县城，即“平江三月扑城”斗争，沉重打击了敌人，显示了党领导的农民武装的巨大威力。

1928年6月，毛简青作为湖南代表出席在莫斯科举行的党的第六次全国代表大会，担任湖南代表团书记，被选为大会主席团委员、代表资格审查委员会委员，并任大会政治、组织、农民土地问题等七个委员会委员，参与大会领导，为开好党的六大做了积极有益的工作。随后，又参加了共产国际第六次代表大会。

1928年冬，毛简青回到上海，在全国互济总会工作，并为党中央机关从事日、英、俄等国文字翻译工作。

1931年，毛简青被派到湘鄂西革命根据地，负责主编中共湘鄂西省委机关报《红旗日报》。在艰苦的斗争环境中，他长期坚持带病工作，1932年不幸病逝，时年41岁。曾与他一起工作过的谢觉哉这样评价他：“爽朗、诚恳、耐艰苦，对革命坚定。这样一直到他的死。”

1991年，毛简青的墓冢从湖北洪湖迁回平江，平江县人民政府为其立碑：“先烈精神千秋在，英灵浩气万古存”。