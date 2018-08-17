张茂荣：“一带一路”五年成就辉煌

2013年下半年，习近平主席提出“一带一路”倡议，至今已有五年。在这五年中，“一带一路”建设由点及面，在发展中不断前进、在合作中茁壮成长。“‘一带一路’建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。不论来自亚洲、欧洲，还是非洲、美洲，都是‘一带一路’建设国际合作的伙伴。”习近平主席对各国共建“一带一路”的盛情邀请言犹在耳，作为我国三大战略之一的“一带一路”建设已经驶入了加速推进的“快车道”，成为世界经济全面复苏的一股强大动力。

基础设施互联互通加快推进。设施联通是“一带一路”建设的核心内容和优先领域。五年来，高效畅通的国际大通道加快建设。中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路建设稳步推进，雅万高铁全面开工建设。斯里兰卡汉班托塔港二期工程竣工，科伦坡港口城项目施工进度过半；希腊比雷埃夫斯港建成重要中转枢纽。中缅原油管道投用，实现了原油通过管道从印度洋进入中国；中俄原油管道复线正式投入使用，中俄东线天然气管道建设按计划推进。中欧班列累计开行数量已经超过9000列，班列到达了欧洲14个国家42个城市。

经贸投资合作成效显著。中国与沿线国家的贸易和投资合作不断扩大，形成了互利共赢的良好局面。2017年，中国对“一带一路”国家的进出口总额达到14403.2亿美元，同比增长13.4%，高于中国整体外贸增速5.9个百分点，占中国进出口贸易总额的36.2%。其中，中国对“一带一路”国家出口7742.6亿美元，同比增长8.5%，占中国总出口额的34.1%；自“一带一路”国家进口6660.5亿美元，同比增长19.8%，占中国总进口额的39.0%，近五年来进口额增速首次超过出口。2017年，中国对“一带一路”沿线国家投资143.6亿美元，占同期中国对外投资总额的12%。尤其是，在中企海外并购项目整体锐减五成、交易总额整体下降逾10%的情况下，对“一带一路”沿线国家并购投资额逆势增长32.5%。目前，中国与沿线国家已建设80多个境外经贸合作区，为当地创造了24.4万个就业岗位。中国—白俄罗斯工业园等成为双边合作的典范，中国—老挝跨境经济合作区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心等一大批合作园区也在加快建设。

金融合作深入发展。金融合作是“一带一路”国际合作的重要组成部分。通过加强金融合作，促进货币流通和资金融通，可以为“一带一路”建设创造稳定的融资环境，引导各类资本参与实体经济发展和价值链创造，推动世界经济健康发展。截至2018年6月，中国在7个沿线国家建立了人民币清算安排。目前，已有11家中资银行在27个沿线国家设立了71家一级机构。

国际接受度不断提升。五年来，在以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神指引下，“一带一路”倡议持续凝聚国际合作共识，在国际社会形成了共建“一带一路”的良好氛围。正如习近平主席所言，我们推进“一带一路”建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。“一带一路”倡议的国际影响力日益提高，与相关国家和国际组织的战略对接工作不断推进，朋友圈和合作范围持续扩大。目前，中国已与100多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作文件；“一带一路”倡议及其核心理念被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际机制成果文件。作为2017年中国最重要的主场外交活动，“一带一路”国际合作高峰论坛的成功召开，标志着“一带一路”建设框架下最高规格的官方国际对话机制建立起来。

今后，中国将按照习近平主席提出的建设和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路的要求，持续深入推进“一带一路”国际合作。中国展现出的高度的合作诚意，赢得了越来越多国家和国际组织参与“一带一路”建设的热情，提升了中国的国际影响力，推动了经济全球化发展。同时，应该清醒地认识到，作为一项长期国际合作倡议，“一带一路”自提出至今虽已五年，但仍处于实施的初始阶段，仍需要中国和相关各方勠力同心，做出不懈努力。正如习近平主席深刻指出的：“‘一带一路’建设是伟大的事业，需要伟大的实践。让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，造福世界，造福人民！”（作者张茂荣系中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员）