习近平对首个“中国医师节”作出重要指示

来源：新华网

习近平对首个“中国医师节”作出重要指示强调

弘扬救死扶伤的人道主义精神

不断为增进人民健康作出新贡献

新华社北京8月17日电 在首个“中国医师节”即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，长期以来，我国广大医务人员响应党的号召，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，全心全意为人民健康服务，在疾病预防治疗、医学人才培养、医学科技发展等方面发挥了重要作用并取得了丰硕成果，涌现出一大批医学大家和人民好医生。特别是在面对重大传染病威胁、抗击重大自然灾害时，广大医务人员临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人，赢得了全社会高度赞誉。将每年8月19日设立为“中国医师节”，体现了党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。

习近平指出，各级党委、政府和全社会都要关心爱护医务人员，形成尊医重卫的良好氛围。希望广大医务人员认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行社会主义核心价值观，坚持全心全意为人民服务，弘扬救死扶伤的人道主义精神，继往开来，再接再厉，不断为增进人民健康作出新贡献，为健康中国建设谱写新篇章，努力开创我国卫生健康事业新局面。

8月17日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰到北京市海淀医院，传达了习近平总书记对全国卫生健康工作者的节日祝贺和亲切关怀，看望慰问一线医务人员并座谈。她指出，设立“中国医师节”是党和人民给予医务人员的特殊荣耀，希望大家以此为新起点，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉。各地区、各有关部门要认真落实党中央、国务院决策部署，让医务人员的劳动得到尊重、价值得到体现。

5名医务人员代表在座谈时发言。国家机关有关部门、北京市、中央军委有关部门负责同志以及医疗卫生领域代表参加座谈。（网站首页图：新华网图片）