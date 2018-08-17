【云游新疆】情迷喀赞其 这有不容错过的人与风景

来源：天山网原创

喀赞其美丽的姑娘。

天山网讯（记者朱凯莉报道）乘坐着“哈迪克”（马车），穿梭在伊犁哈萨克自治州伊宁市喀赞其民俗旅游区的街巷内，随着清脆铜铃声伴着哒哒马蹄声响起，摄影艺术家王攀的心情、精神得以舒畅松懈，游览马车缓步前行，两边欧式建筑和富有地方特色的民居徐徐向后。

8月16日，“达人西游”一行来到伊犁哈萨克自治州伊宁县喀赞其民俗旅游区，历史上这里曾是伊犁民族手工艺品制作销售中心，如今这里是集特色餐饮、民俗旅游参观等为一体的旅游景区。占地22平方公里的景区里，不售卖门票，没有围墙，游客走进任何一家民居，都能喝到主人热情送上的一碗奶茶。

“家就是工作的地方，同事有可能是左邻右舍，在旅游旺季一个月能拿到6000元的导游讲解费，这样的工作你羡慕吗？”竹马研学社马韶锴的微博里一片艳羡，应者如云。

放心 便捷的TAXI“哈迪克”

古老的街道中藏着说不完的故事，景区内目前存有上百家传统手工作坊，制鞋、铁艺、木雕、马鞍，展示着当地丰富多彩的民俗文化。一辆辆穿梭在蓝门白墙的小巷道中，被当地人称为“哈迪克”的游览马车，成为串起“珍珠”的金线。

景区里每一辆“哈迪克”都挂有车牌号，统一管理，马车夫要经过严格培训才能上岗。

听到马车的铃铛声，孩子们会跑出来和游客们打招呼。

艾山江是一位车夫，在他记忆中，从小每天就在哒哒哒的马蹄声中入眠，又在清脆的铃铛声中醒来，经常和家人驾着马车赶巴扎、串亲戚。然而，随着城市的规划，马匹已经不能上路，唯有喀赞其民俗旅游区可以让马匹在街巷中奔走。

“一个月，收入好的时候有6000多元，游客都愿意坐我的马车，为撒？马精神，车漂亮嘛。”艾山江对生活感到满足。

喀赞其景区街巷中，星罗棋布分散着清朝乾隆时期以来的古建筑300多幢，2万多户颇具地方特色的居民庭院，这些建筑的外墙、大门多以蓝白色为主，明黄、翠绿、樱花粉色的房屋交错点缀其间，走在青砖铺地的小巷里，就像走进了一个色彩斑斓的梦幻空间。

艾山江将马车停靠在一户始建于1934年的家访点门前，提醒“达人西游”一行乘客，“重的东西可以放在车上，包包不想背也放下，我会看好，你们放心玩。”

诚心 家访点、民宿让我们心意相通

推开装饰精美的大门，庭院深深，阳光透过高高拱起的葡萄架洒下斑驳碎金，一串串甜美的葡萄被映照得异常通透，明暗有致，葡萄架下挂着五颜六色、样式新颖的家访点主人自己制作、售卖的少数民族服饰。

“欢迎欢迎，快来喝点奶茶、吃甜瓜，休息一下。”家访点主人阿急叶木 · 伊孜热情地迎上来。

“我们感觉自己是‘住在皇宫里的老百姓’生活很幸福。”阿急叶木是祖传房屋的第三代居住者，自2007年底，伊宁市投入1.2亿元对喀赞其的4.2平方公里街区进行改造，阿急叶木一家成为最早一批受益人。

“政府给我们建了2个冲水卫生间，对房子做了装修设计和加固修缮。”一年办家访点能有6万左右的收入。做了半辈子裁缝的阿急叶木是个有心人，她会留心来自天山南北游客们的服饰，将新颖的款式、花样融合到少数民族传统服饰中，制作出的成衣更时尚，去年光靠销售传统服饰，就收入1.2万元左右。

“游客会和春天一起来，我们一起喝茶聊天，一起吃饭，一起生活，我的心意他们能知道，他们的心意我也明白，最后成为朋友，这比赚多少钱都高兴。” 阿急叶木说：“希望游客能停留下来，和我们分享生活中的快乐，吃我做的新疆饭，彼此了解是很有意思的事情。”

对未来，阿急叶木十分憧憬，“现在的房子已经不够游客们住了，我明年要盖楼房，迎接各地来的朋友们，让他们住的更舒服，吃我亲手做新疆饭，开开心心旅行。”

笑容、真诚、友善温暖一座城

在喀赞其，笑容是最常见的表情。

“让人开心的是，我们在这儿可以走进当地人家。”中国青年报高级记者陈强说，这里的生活很悠闲，家家户户庭院里的架子上挂满了即将成熟的葡萄，可以感受到当地老百姓生活富足，待人热情友善，他们发自内心的笑容令人暖心。今后有机会我会携家人来这里呆几天，住民宿，逛古城，体验这里的生活。

喀赞其美丽的姑娘。

孩子天真的笑、老者慈祥的笑、女孩害羞的笑、商人热情的笑……微笑、大笑，一张张善意的笑脸被定格在“达人”们的相机里、也定格在记忆深处。

“随处可以感受到人们的友善，商家做生意也很诚信。”喜马拉雅副总裁周晓晗对一家冰激凌家访点赞不绝口。

“我们进到干干净净的厨房就看到一口大锅里煮着牛奶，香气扑鼻。”主人很自豪的介绍，自己的冰激凌只有牛奶鸡蛋白糖，没有任何添加剂。周晓晗说，尝一下味道果然很赞，店家1岁7个月的小宝宝也很爱吃的样子，我们坐在一起共享美食，享受单纯的幸福。

在这里也总能听到来自全国各地的口音，游客们兴致勃勃。“这里感觉很好，人文气息浓郁，当地人热情友好，无论是民俗风情、还是建筑风景，都带给我独特的旅游体验。”长沙游客周海芳高兴的说。

随着旅游业的不断发展，喀赞其民俗旅游区越来越多的居民加入到民俗特色旅游当中来。据了解，喀赞其景区二期建设项目即将动工，内容包含新增游览线路，增加5至7个家访点，提高游客的旅游体验，新增歌舞表演的种类、内容等。