细数一带一路六大“获得感”

来源：人民网－人民日报

海淘更便宜、更便捷

5年来，中国与“一带一路”建设参与国家货物贸易额累计超过5万亿美元。网购来自这些国家的商品，不仅价格更便宜，品种更丰富，质量更有保证，到货速度也更快。

穿越欧亚旅行，选择更多、价格更低

5年来，“一带一路”交通互联互通取得重大突破。我国国际道路客货运输线路开通356条，新增国际航线400多条，与45个国家实现直航，每周约5100个直航航班。机票价格更加惠民。

餐桌越来越丰盛，普通百姓大饱口福

2015年，中国“一带一路”美食旅游联盟在银川成立。如今，在不少城市，不仅泰国餐厅、德国餐厅等很常见，格鲁吉亚餐厅、巴基斯坦餐厅等小众餐厅也渐渐多了起来。

护照“含金量”提高，“说走就走”不是梦

截至今年8月初，持普通护照的中国公民免签或落地签目的地已达71个。目前，国内近20个城市设有数百个外国签证中心。去“一带一路”建设参与国家旅游越来越方便。

留学更轻松，创业机会多

截至目前，我国已与46个国家和地区签订了学历学位互认协议，与沿线国家已建设80多个境外经贸合作区。留学、就业、创业，“一带一路”为年轻人提供了更多机遇。

文化交流频繁，好电影接连热映

我国已在“一带一路”建设参与国家设立十几个中国文化中心。今年6月，29个国家的电影节机构代表在上海签署《关于建立“一带一路”电影节联盟的备忘录》，多国优秀电影正陆续引进。

（本报记者 罗珊珊整理）

《 人民日报 》（ 2018年08月17日 17 版）（网站首页图：新华社资料图片）