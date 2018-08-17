浙江丽水：绿色发展模范城

经济日报·中国经济网记者 温济聪

8月16日，记者来到丽水市莲都区古堰画乡，这里位于丽水市西南23公里处，是国家级生态示范区。其发展定位是“三基地一中心”：美术写生基地、油画创作基地、商品油画生产基地、生态休闲度假中心。

瓯江风情旅游度假区管委会副主任雷建华说，瓯江是浙江省第二大江，目前古堰画乡小镇92.8%段面的水质常年保持国家Ⅱ类水标准，空气质量达到国家Ⅰ类标准。景区拥有浙江省保存最完整的生态河川景观，沿江两岸滩、屿、岛、林等自然资源与堰、港、坝、村等人文资源相互映衬。

在下南山古村落保护项目，记者遇见欢庭·下南山原生态度假村负责人程长婴。“下南山村老村是杆栏式土夯墙小青瓦建筑，房屋分布合理，层层叠叠、错落有致，是典型的浙南山区农居建筑风格，因为整村保存完好，有很大的保护和开发价值。倘若利用古村原有风水布局和怀旧元素，将村落现状最大化地保留，便能巧妙地将传统和现代连接起来。”程长婴说。

吴菊成是一名土生土长的下南山村村民，也是这里变化的见证者。“早年我和父母居住在下南山老村，后来下南山老村整村搬迁，大家都住上了崭新的楼房，老屋留在了山上。因为年久失修，无人看管维护，墙体开裂，古村逐渐变得衰落。好在近年来通过招商引资，老村整体转租给了联众集团经营。通过工程师的精心设计，老房子越来越漂亮。企业的到来也给我们本村村民创造了就业机会，我现在就是欢庭项目建设的一员，主要负责度假村内绿化建设与维护。”吴菊成说。

在丽水百兴菇业厂区内，记者看到，自动机械手将已接好菌种的小雪茸菌瓶整齐堆放，输送到培养房培养。该公司结合丽水区域资源、特色产业优势，打造以“菌文化奇妙之旅”为主题的工业旅游观光工厂，对现有工厂进行整体休闲化提升、旅游化改造、品牌化升级，实现从单一的生产及品牌代工产业转型升级为集生产、科普、观光、休闲、购物、餐饮为一体的菌类特色主题体验园现代农业。

“丽水山耕”品牌是丽水市注册的全国首个覆盖全区域、全品类、全产业的地级市农业区域公用品牌，以政府所有、生态农业协会注册、国有农投公司运营的模式，建立全产业链一体化公共服务体系。目前已建立合作基地1004个，产品覆盖食用菌、茶叶、水果、蔬菜等多个领域，累计销售额达61亿元，品牌价值达26.59亿元。丽水山耕旅游地商品体验中心总经理李展介绍，“丽水山耕”已成为丽水农业体现生态价值、促进农民增收的“好品牌”，是丽水推进农业供给侧结构性改革，实现山区农业生态化规划、标准化生产、品牌化经营、电商化营销“四化”差异发展的路径和标志，更是丽水践行“绿水青山就是金山银山”理念的“金名片”。

丽水市委书记胡海峰在接受经济日报记者采访时表示，丽水立足生态禀赋，厚植比较优势，深入践行“两山”理念，从浙西南的山区市，转变为美誉度越来越高、影响力越来越大的绿色发展模范城。面向未来，丽水将擦亮生态底色，在生态文明建设、生态产品价值实现、城乡统筹、乡村振兴等方面当好探路者和模范生，以更高站位、更宽视野、更大手笔，建设美丽浙江大花园最美核心区。