20%国土面积支撑起超45%的经济总量 这里靠什么？

来源：浙江新闻客户端

大江奔流，时代潮涌。7月20日，“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访活动在云南丽江启动。我们随采访团沿江而下，水陆结合，开启“长江万里行”。

推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。看长江，也是看中国。长江经济带含“金”量十足，它覆盖中国11个省市、110个地级以上城市，以约20%的国土面积支撑起超过全国45%的经济总量，涵养了40%以上的中国人口。

从“长江第一湾”畔的丽江出发，察看昆明滇池水质，感受长沙智能制造潮流，领略宝山城市与产业之变，触摸舟山海洋经济脉动，品味丽水山与水的活力……近一个月来，我们深入长江经济带各地区采访，用鲜活的笔触、镜头、声音，充分展现以习近平同志为核心的党中央擘画长江经济带发展宏伟蓝图的魄力，反映长江经济带转型发展的活力，记录母亲河奔腾向前、多姿多彩的魅力，赞颂沿岸人民利用和保护长江的努力。近一个月来，《浙江日报》在重要版面开设“大江奔流——来自长江经济带的报道”专栏，浓墨重彩推出图文报道；浙江新闻客户端和浙江在线网站专题集纳；“涌金楼”微信公众号也开设相关专栏，推出系列观察，与读者互动；报、网、端、微共发稿件百余篇。

讲好长江故事，唱响长江之歌。一路所见所闻、所思所想，让我们更加坚信：母亲河长江必将青春永驻、永葆生机，成为天蓝水碧、繁荣富裕的黄金经济带！

四川宜宾 | 7月26日

出宜宾大约20公里，长江南岸便是李庄。抗战时期，李庄敞开胸怀，为上万名知识分子及大学生提供了“一张安静的书桌”，成为抗战时期大后方四大文化中心之一。如今的李庄正依托独具特色的抗战文化，全力打造宜宾特色文化展示区，谋划建设文创基地、博物馆以及相关配套休闲旅游设施等。古镇的抗战文化记忆，更凝练成常传常新的“李庄精神”。建设长江经济带，在发展经济、保护环境的同时，长江文化的发掘也应当引起重视，“长江经济带发展，文化一定会起到非常独特的支撑和引领作用。”



重庆两江新区 | 7月28日

作为重庆创新驱动的“领头羊”，按照重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，两江新区在党的十九大后重点谋划布局了重庆两江数字经济产业园，抢占数字经济发展高地。如今的两江新区已是全国最大的汽车生产基地、全球最大的笔记本电脑生产基地、全球重要的手机制造业基地。在这里，可以充分感受中国内陆地区第一个国家级开发开放新区蓬勃发展的时代脉动。两江新区在产业体系构造上,已经为绿色发展和高质量发展作了全面布局，未来可期！



湖北宜昌 | 7月31日

长江上最美的一段，公认是三峡。而三峡工程则是全球最大的水利枢纽工程。看防洪：三峡工程是长江防洪的关键骨干工程，为长江中下游经济社会发展营造了安澜环境。截至2017年底，三峡工程累计拦洪运用44次，总蓄洪量1322亿立方米。看发电：三峡电站装机占全国水电比重6.8%，输电范围覆盖大半个中国。看航运：三峡水库蓄水极大地改善了长江重庆至宜昌间航运，库区航道年通过能力由1800万吨提高到1亿吨以上。如今的三峡工程，已将发展重点更多地放在对长江生态环境的保护上。



云南昆明 | 7月21日

曾经是我国污染最严重的湖泊之一，如今清波荡漾，滇池的变化倾注了国家和云南省、昆明市20多年的心血。“九五”以来，国家连续4个五年规划将滇池流域水污染防治纳入重点流域治理规划。多年来，云南及昆明先后开展多项工程治理滇池，累计投入资金达500亿元。久久为功，今年起，昆明打响滇池保护治理“三年攻坚战”，力争到2020年，滇池草海和外海水质稳定达到Ⅳ类。想找回“烟雨空蒙山海际”般的美丽世界，还有很长的路要走。但有句话说得好——只要方向对了，就不怕路远。



贵州遵义 | 7月22日

贵州省遵义市湄潭县核桃坝村曾是一个“顿顿红苕包谷饭,吃水要翻几匹山”的穷山村。上世纪八十年代初至今，核桃坝村艰辛探索，走出了一条种茶致富之路。如今，村里建起了标准化厂房和先进的茶叶生产线，集赏茶、采茶、制茶、品茶于一体，依托茶叶飘香、山清水秀的生态环境引来众多游客。如今每月接待游客超过5万人次，去年旅游收入达1200万元。核桃坝村是湄潭把生态资源优势转化为生态产业强势、大力发展绿色经济的缩影。据悉，湄潭有60万亩茶园，是贵州茶业第一县，也是全国第二产茶县。



湖南长沙 | 8月3日

近年来，长沙致力于创建国家智能制造中心，随着试点示范、万企“上云”、企业智能化技术改造等一系列工作的推进，智能制造“长沙模式”不断升级。加上公示项目，长沙已获批的国家级智能制造试点和专项项目总量达27个，在中部六省中独占鳌头。位于长沙的国家级新区湘江新区投入20亿元为智能网联汽车建起了巨型“实验工厂”。靠测试场地租赁很难实现盈亏平衡，但园区更看重“筑巢引凤”，打造产业平台和服务平台，以吸引智能网联汽车产业上下游企业。或许，正是凭着这股魄力和韧劲，撑起了长沙智能制造的崭新未来。



安徽芜湖 | 8月8日

芜湖，这座工业重镇正展现出全新的面貌：在奇瑞汽车股份有限公司，新能源车新品迭出；在中电科芜湖钻石飞机制造有限公司，新能源飞机加速研发；在中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司，新型跨座式单轨项目进入测试流程；在埃夫特智能装备股份有限公司，工业机器人研发制造瞄准传统产业绿色改造……近年来，芜湖高端智能装备制造及机器人、通用航空、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业异军突起，逐渐成为工业经济新的增长点。去年，芜湖战略性新兴产业总产值比上年增长22.4%，占全市规模工业产值的比重达25.9%。



江苏南京 | 8月9日

南京江北新区是长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇点。在江北新区产业技术研创园，一大批科研机构和产业项目扎根于此。截至去年底，园区注册企业1055家，孵化30多家高新技术企业，带动行业企业实现经济效益超200亿元。“创新不是单一的个体行为，我们一直在推动科技、金融、产业协同发展、深度融合。”江北新区将各种创新元素视为一个有机整体，系统研究、统筹谋划，不断健全科技服务共享体系，用资本助推科技成果转化，让金融撬动科技创新项目孵化。正是创新，让南京这座六朝古都焕发出新的生机和活力。



上海宝山 | 8月11日

宝山，这个曾以重工业闻名的地方，如今已华丽转型为“钢花、浪花、樱花、文艺之花”全面绽放的现代化滨江新城区。黑变绿，城市底色的变化折射产业转型之变——重变轻。曾经的老仓库、老堆场、老厂房，已成为聚集机器人、大数据、卫星应用、新材料等“四新”经济和现代服务业的创新之地，每6分钟诞生1家新企业。宝山的发展是上海工贸转型的一个缩影。唱响新时代的“长江之歌”，宝山这个老工业区探索出的生态优先、绿色发展新路子，为长江经济带沿线省市提供了借鉴。



江西九江 | 8月6日

长江江西段152公里岸线均在九江，而瑞昌则是长江入赣第一站。55岁的瑞昌码头镇居民朱巨宝目睹了几十年来瑞昌岸线之变：曾经污水横流、尘土飞扬，如今成为人们的休闲好去处。九江正着力建设长江经济带绿色发展示范区，严厉打击非法采砂、非法捕捞、非法采矿等行为；实施小化工企业“三年出清计划”，转向高端产业和产业高端；更大力度推进沿江园区生态化改造，共投入4.6亿元，新增绿化面积77万平方米，推动232家企业进行技术改造。“九派浔阳郡，分明似画图。”在九江，“最美岸线”还复来。



浙江丽水 | 8月15日

在丽水古堰画乡，旅游与艺术交融、观光与度假结合、创新与创业并进，让人流连忘返；在花园小镇“丽水山耕”旅游地商品体验店，作为全国首个地级市农产品区域公用品牌，“丽水山耕”的运营模式，让人印象深刻；在始建于明万历年间的下南山村，古村落保护性开发利用的“下南山经验”，让人眼前一亮……坚定不移照着“绿水青山就是金山银山”的路子走下去，丽水的生态环境质量、农民收入增幅等指标多年位居全省第一，实现了生态文明建设和乡村振兴的协同推进。



浙江舟山 | 8月14日

舟山，因岛而名、因港而兴，是长江经济带建设的重要桥头堡。这里拥有良好的深水岸线资源，集聚诸多国家战略，拥有巨大政策红利。这里依托通江达海的区位优势，大力发展江海联运，加强与长江沿线港口合作，推动长江经济带和“一带一路”互动，让长江实现了“向海”的梦想；这里依托浙江自贸区，探索以油品为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化……舟山正在长江经济带和海洋强国建设中扮演着越来越重要的角色，清晰地展示了一座海岛城市的美好未来。

【记者感言】



刘乐平：

这是一次关于水的采访。顺着长江一路向东，我见到了金沙江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、湘江……关于水，最难忘的瞬间是在贵州小城——赤水。那天晚饭后，我沿着赤水河边的景观长廊散步。河里，家长带着孩子游泳；岸边，年轻人健步快走,老人牵狗悠闲漫步……这种人与水的亲近让我感动。是啊，对于普通人而言，只要真正接触河流、亲近河流，就一定能够激发出对一条自由奔腾的河流的挚爱；激发公众参与、汇聚公众挚爱，才是一条河流保护与发展的根本途径。



陈佳莹：

当丽水松阳黄家大院里响起《长江之歌》的时候，全场百余位记者无不感慨。

回望来时路，我有幸与采访团一同走过长江经济带，每日且观且学，每晚且思且记，枕着长江水声入眠。有时明明已是精疲力尽，第二天看到各地的发展亮点，转眼又精神百倍。

在湖南，我触摸到长沙一颗跳动的智能制造之心；在湖北，我被武汉光谷对标硅谷的决心和实力深深折服；在安徽，我遍览工业重镇芜湖，发现这里俨然已是高端制造的“小巨人”……

感怀长江，奔腾6397公里，直入大海。“逝者如斯夫，不舍昼夜。”无论为人为事，都应有荡涤尘埃的胸怀、一往无前的勇气。



金 梁：

“我住长江头，君住长江尾。”有幸行走在长江经济带，在中国经济最活跃的区域感受“一江水”的速度与热度。

在高校云集的南京看科技创新，在经济繁荣的上海看产城转型，在千岛之城的舟山看江海联运，在绿水青山的丽水看绿色发展……

改革开放以来，这些城市奋力拼搏，都取得了巨大的成就。而现在，它们在长江的串联下，有了一个新的统一的团体身份——长江经济带，前景必将更加广阔。

握指成拳，这或许就是长江经济带最佳的状态。