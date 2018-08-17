干部必读！跟习近平学与群众有效沟通

学而时习

【“学习笔记”按】习近平总书记强调，密切联系群众是干部的一项十分重要的基本功。在这方面，习近平同志身体力行，为广大干部做出了榜样。那么，干部如何练好这个基本功？如何提高与群众的沟通能力？一起学习↓↓

打掉官气，主动上门，将上访改下访

1988年12月20日，时任宁德地委书记习近平及地直有关部门负责同志，同霞浦县领导一起接待来访群众。

习近平的第一个接待对象是县公交公司职工舒穗英。由于县对台部在其房屋旁边的河边建房，导致河道淤积，9月间的一场洪水冲进舒穗英家中，冲走了粮食和部分财产。为此，她写信给地区领导反映情况，要求县对台部负责清理河道，并赔偿经济损失。

“没有想到，习书记会这么快主动找到我。”在接访现场，习近平详细了解情况后，便同地县有关领导到舒穗英家察看，并提出处理意见。

当天的总结会上，习近平说，我们工作目的是为人民服务，不仅要对上面负责，而且要对群众负责，为人民做主。古时候的县官尚且还有击鼓升堂，为民申冤，而我们却成天忙于开会，很少主动去抓这种事，这是不应该的。

在习近平看来，“信访工作的首义，在于时刻把自己看成人民中的一员，把心贴近人民”。他要求：“在新形势下，各级领导必须放下架子，打掉官气，主动上门，把信访工作做到基层，把党的关怀和政府的济助送进普通群众的家庭。”他改上访为下访，畅通了群众表达合理诉求的渠道。

在永泰县信访局，有数本已经泛黄的信访记录本，当中就有习近平带领市县领导到永泰接待群众的原始记录。

1991年4月13日，市县领导第一轮联合接待群众日。当天下午，永泰一中的两位老师代表全校师生赶到县委党校，反映学校的校舍安全问题。

当时学校有一栋1905年修建的宿舍楼，地基已经变形，一下雨到处都在漏水，门框也歪了。修缮费用经各方筹集，还差10万元。

听了两位老师的陈述，习近平当场表示：“危房问题一定要及时解决。就是借房子，也要搬，要以防为主。”

“书记态度坚决，但也很诚恳实在，坦率地说当时的市财政也不宽裕。”刘老师说。最终拍板的结果是，市县财政各出一半，并要求立即拆迁改造危房，确保师生生命安全。