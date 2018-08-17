干部必读！跟习近平学与群众有效沟通

学而时习
【“学习笔记”按】习近平总书记强调，密切联系群众是干部的一项十分重要的基本功。在这方面，习近平同志身体力行，为广大干部做出了榜样。那么，干部如何练好这个基本功？如何提高与群众的沟通能力？一起学习↓↓
打掉官气，主动上门，将上访改下访
1988年12月20日，时任宁德地委书记习近平及地直有关部门负责同志，同霞浦县领导一起接待来访群众。
习近平的第一个接待对象是县公交公司职工舒穗英。由于县对台部在其房屋旁边的河边建房，导致河道淤积，9月间的一场洪水冲进舒穗英家中，冲走了粮食和部分财产。为此，她写信给地区领导反映情况，要求县对台部负责清理河道，并赔偿经济损失。
“没有想到，习书记会这么快主动找到我。”在接访现场，习近平详细了解情况后，便同地县有关领导到舒穗英家察看，并提出处理意见。
当天的总结会上，习近平说，我们工作目的是为人民服务，不仅要对上面负责，而且要对群众负责，为人民做主。古时候的县官尚且还有击鼓升堂，为民申冤，而我们却成天忙于开会，很少主动去抓这种事，这是不应该的。
在习近平看来，“信访工作的首义，在于时刻把自己看成人民中的一员，把心贴近人民”。他要求：“在新形势下，各级领导必须放下架子，打掉官气，主动上门，把信访工作做到基层，把党的关怀和政府的济助送进普通群众的家庭。”他改上访为下访，畅通了群众表达合理诉求的渠道。
在永泰县信访局，有数本已经泛黄的信访记录本，当中就有习近平带领市县领导到永泰接待群众的原始记录。
1991年4月13日，市县领导第一轮联合接待群众日。当天下午，永泰一中的两位老师代表全校师生赶到县委党校，反映学校的校舍安全问题。
当时学校有一栋1905年修建的宿舍楼，地基已经变形，一下雨到处都在漏水，门框也歪了。修缮费用经各方筹集，还差10万元。
听了两位老师的陈述，习近平当场表示：“危房问题一定要及时解决。就是借房子，也要搬，要以防为主。”
“书记态度坚决，但也很诚恳实在，坦率地说当时的市财政也不宽裕。”刘老师说。最终拍板的结果是，市县财政各出一半，并要求立即拆迁改造危房，确保师生生命安全。
走上街头、随机调查
曾在黄土地插队7年的习近平，深知“放下架子，甘当小学生”的道理。习近平喜欢面对面地与群众交流。在正定期间，那时县委、县政府的大门是敞开的，许多老农背着粪筐就进来了。
习近平经常让县委干部走上街头搞随机问卷调查，有时他还把桌子往大街上一支，自己坐在那里听取群众意见。后来，正定形成的许多文件和重大决策都跟这些调研有关。
“他开座谈会喜欢听真话、听实情，不提前安排人，不提前打招呼。”时任正定县副县长的何玉回忆说，近平同志进村调研，许多时候都是自己在街头一站，随机招呼遇到的村民，三三两两地把人聚齐了，再通知大队干部开座谈会。
最朴实、最亲切的大白话
从梁家河知青开始，历经村支书、县委书记、地委书记……丰富的基层工作经历，使习近平对基层情况十分了解，在与老百姓面对面交流时，他善用聊天式、谈心式的语气打开群众心扉，让群众说出心里话。
“这里我很熟悉，当年下乡就骑自行车来。今天就是来听大家的，看看乡亲们，接接地气，充充电。”2013年7月，在看望河北省正定县塔元庄村干部群众时，习近平的开场白充满浓郁的生活气息。
习近平爱与困难群众“话家常”，说的都是最朴实的大白话，也都是最真切的大实话。
2016年，他在江西调研时来到了贫困户张成德家，察看了厨房、卧室，也看了羊圈、娃娃鱼池、水冲厕所。当时，张成德的老伴拉着总书记的手激动地说：“感谢您来看我们，您可是国家的当家人啊。”而总书记接过话茬说：“是人民当家作主，我们是人民的勤务员，帮你们跑事的。”
2017年在张北县小二台镇的贫困村德胜村里，习近平走访了3户困难群众家庭，对群众生活的关切细致入微：群众家的用水从哪里来，电视机啥时买的、能看多少频道，过年安排哪些活动，都是总书记关心的问题。看到群众徐万家烧的炕，习近平特意用手摸了摸，试试暖不暖。看到家里摆的年货食品，习近平笑着问，“这叫 ‘开口笑’吧？能分享一下么？”出门路上，习近平还继续亲切地与大家闲聊：“你们家炸的那个，挺好吃的。”并愉快地聊起自己“爱吃那个炸排叉。现在一般过节，我自己买点炸排叉吃，还有江米条。”
在走访中发现了有待改善的细节问题，习近平也会亲自提出解决方案。2017年在河北张家口调研时，总书记就亲自给当地农家院的规划支起了招。他就自己所见，直言不讳地指出，“我觉得院落还是显得乱了一点”。并提出建议，认为房子的生活区、生产区、养殖区要合理布局，改厕问题也要科学设计，还要尊重民意。
摘编自人民论坛网
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