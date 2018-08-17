上海市委常委会召开议军会：全力支持国防和驻沪部队建设

本报讯 市委常委会今天下午（8月17日）召开议军会，传达学习习近平总书记关于国防和军队建设重要指示精神，进一步做好地方支持国防和驻沪部队建设工作。市委书记、上海警备区党委第一书记李强主持会议并讲话。

市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘出席会议。会上，市委常委、上海警备区政委凌希作了传达，上海警备区司令员张晓明汇报了上海国防和驻沪部队建设情况。

会议指出，过去一年来，驻沪部队坚决贯彻党中央、中央军委决策部署，坚持以习近平强军思想为指引，强化思想政治建设，狠抓练兵备战，深化部队改革，在国防动员、军民融合、双拥工作等方面，都取得了新进展、新成效。特别是在防御台风、抢险救灾等急难险重任务面前，驻沪部队主动请缨、积极备战、冲锋在前。驻沪部队为城市平安运行、经济社会发展作出重要贡献，受到市委、市政府和全市人民高度赞誉。

会议指出，要站在全局和战略的高度，充分认识国防和军队改革事关发展和安全的大局，准确把握富国和强军的内在联系，全力支持国防和驻沪部队建设。要充分发挥军地双方优势，扎实推进、做实做深军民融合发展，把军民融合落实到具体区域、具体产业、具体项目上，做到高起点谋划、高标准实施、高质量建设，努力发挥示范作用。要强化开放共享理念，加强科技协同创新，加快科技成果双向转化，把城市能级提升和部队战斗力生成结合起来，从传统领域向新兴领域拓展。

会议强调，要适应军队改革的新形势，不断提升双拥工作水平，下更大力气解决好部队的实际需求。要做好军转安置工作，落实好军人军属优待政策，着力解决好军人军属最关心关切的问题。当前，全市停偿工作已进入冲刺阶段，要坚定决心意志，采取有力措施，确保按照既定时间节点全面完成停偿任务，合力打赢停偿工作攻坚战。

市委常委出席会议，驻沪部队和市有关方面负责同志参加会议。（网站首页图：晨报微信制图）