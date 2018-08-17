无人零售泡沫开始退去  巨昂零售制造一起抓

晨报记者 曹西京

今年无人零售店降温，但8月15日-17日在新国际博览中心举行的第二届中国无人店大会曁2018上海国际无人值守零售展览仍人头攒动，近400家企业参展。“简单跟风没前途，去年泡沫严重，今年无人零售店至少减少了一半以上。”上海巨昂投资有限公司创始人兼CEO周祺气定神颐地说。在会场，则有人私下议论：“巨昂起步早，找到风投，发展得不错。”





抓住消费者痛点 主打新鲜便利快速



的确，据悉公司最早推出的“天使之橙”已经盈利，目前在中国220个城市布局超过6000台终端，月销量达800万杯，每年鲜橙吞吐量7-8万吨。



作为中国第一家无人现制现售业态企业，此次巨昂携旗下多个产品亮相。“天使之橙”智能现榨橙汁终端是公司自主研发的明星产品，以物联网+互联网技术开创工厂前置的运营理念，人称“全球最小橙汁加工厂”。此外， “今日小雪”奶香冰淇淋无人制售终端、“大咖来了”自助咖啡终端和“哇椰！”迷你型天然椰汁终端首发登场，受到众多年轻人喜爱。



作为天使之橙模式和技术应用的升级与延伸，X-24h智慧便利店今年6月在上海人民广场地铁站落户，是巨昂和上海交大、复旦、联想研究院战略合作打造的智慧零售新物种，在人流密集的公共场所，为消费者提供全新的“饮品+餐食”的现制现售解决方案。



据了解，X-24h智慧便利店整合了视觉识别、重力感应、智能锁鲜、智能烹饪等技术，实现无人化理货、无人化制作、无人化售卖。





多元布局形成产业链闭环



此次展览上，除了无人零售终端，也有冰箱制造企业、设备制造商和提供配套方案的商家参展。巨昂用三年时间打通一、二、三产业哦，整合农业、工业、服务业的优势资源并不断探索，打造集自主研发制造、上游供应链、物流仓储、渠道、终端制售为一体的闭环。留法7年的周祺表示，无人零售的战役才刚刚打响，取胜的关键在于技术赋能和产品差异化，这两大法宝将让企业立于不败之地。



他表示，公司目前在上海人民广场开设的第一家店X-24h智慧便利店是新零售业态下科技的集大成者，称为1.0版本，今年10月将升级至2.0版本，把每个鲜食仓模组由1.2㎡缩小至0.4㎡，配备独立小型的垂直化加工线，适配更多的线下场景。在保障食品安全的同时，让用户享受更鲜、更快的消费体验。



“不久后我们将建设中央厨房，吸纳更多餐饮领域的网红达人参与进来，以标准工时化提供各类餐食的预制品，X-24h智慧便利店负责最后的加热成品和标准化交付。”周祺希望未来采用流水线工作方式提升效率，并计划今年下半年携“天使之橙”开拓海外市场，美国将是第一站。



上海巨昂创办于2013年2月，以“天使之橙”智能现榨橙汁终端为主线，确立工厂前置的运营理念，运用物联网思维，向上直达农产品产区，开展订单式农业，同时自建软硬件研发制造中心，向下铺设遍及全国的销售网络，连接农产品产区与消费者，打造大农业、精工业、新零售的智能制造全生态链。