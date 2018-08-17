这四件大事，与上海这座城市的每个人密切相关！市委常委会专题研究

本报讯 市委常委会今天下午（8月17日）举行会议，传达学习贯彻中央政治局常委会听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况汇报的会议精神，部署进一步做好上海药品监管和安全工作。会议还研究了打好防范化解重大风险攻坚战、市人大常委会立法规划（2018-2022年）、加快建成世界著名旅游城市等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，中央对吉林长春长生公司问题疫苗案件进行严肃问责，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人民群众切身利益的高度负责，对药品安全质量监督工作的高度重视，对全面从严治党、坚定去疴除弊的有力担当。药品安全是最基本的公共安全之一，要全面贯彻落实中央政治局常委会会议和习近平总书记重要讲话精神，把思想行动统一到中央决策部署上来，全力保障群众切身利益。要坚决守牢安全底线，认真抓好药品安全管理，加强药品安全风险排查，强化事中事后监管，创新监管方式方法，严厉打击制售不合格药品行为。要严格落实责任，健全最严格的药品监管体系，从严抓从严管，坚持严格执法，坚持守土有责、失职必究，确保药品监管工作真正落实落地。

会议指出，要认真贯彻党中央、国务院关于金融工作的决策部署，既要稳步推进上海国际金融中心建设，不断完善金融市场体系、深化金融对外开放、优化金融发展环境，也要始终高度重视金融风险防控。要进一步加大风险监测预警和防范化解处置力度，统筹协调，落实责任，形成工作合力，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。要建立健全监管体制机制，切实做好防范化解地方政府隐性债务风险等工作，全力打好防范化解重大风险攻坚战，确保经济平稳健康发展。

会议听取了关于《上海市十五届人大常委会立法规划（2018-2022年）》的汇报，指出要围绕中心、服务大局，坚持科学立法、民主立法、依法立法，聚焦经济社会发展现实需要，着力加强制度供给，着力提高立法质量。要加强立法能力建设，加快推进高素质立法人才队伍建设，为上海加快建设“五个中心”、全力打响“四大品牌”提供强有力的法治保障。

会议审议通过《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》，指出上海旅游资源丰富，要加大对城市历史、文化、建筑、产业、时尚生活等旅游资源的挖掘开发，推动形成一批高品质的旅游品牌。要积极培育新业态，做好“旅游+”的文章，打造旅游发展的新动能、新高地。要对标国际最高标准、最好水平，全面提升旅游服务能力和品质，增强上海旅游的吸引力和影响力。

会议还研究了其他事项。（网站首页图：晨报图片）