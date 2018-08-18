台风“温比亚”昨晨登陆浦东，与之前3个台风对苏浙沪形成“四连击”-今年已有3个台风登陆上海超69年来台风登陆上海总数

晨报记者 徐妍斐

今年第18号台风“温比亚”的中心于昨天凌晨4时5分前后在上海浦东新区南部沿海以热带风暴级登陆，让上海成为首个一个月内有3个台风登陆的城市。

从1949年到2017年，正面登陆上海的台风仅2个，“台风不爱登陆上海”是多年来上海网友很爱调侃的话题。然而，随着“温比亚”登陆，这一数字已被上调为5，也就是说，今年一年登陆上海的台风数量，已超过了过去69年。

台风扎堆减弱了其强度

继10号台风“安比”、12号台风“云雀”、14号台风“摩羯”之后，“温比亚”的登陆让苏浙沪地区遭遇台风“四连击”，成为历史同期台风登陆“包邮区”最多的一年，之前最多的一年只有1972年的3个。同时，“温比亚”也将是今年第8个登陆我国的台风，常年全年平均登陆数量为7个，今年台风登陆个数“超标”。

为何“温比亚”再次瞄准苏浙沪？据国家气候中心分析，今年4月拉尼娜事件结束后海温上升快，导致西北太平洋副热带高压强度较常年明显偏强，再加上今夏以来，北极地区气温异常偏高，冷空气向南扩散的活动明显偏弱，没法阻拦副高北上，导致控制东亚地区副高的位置较常年异常偏北。副高本身实力强，位置又异常偏北，而近期台风生成密集，同时大气环流形势相对稳定，不断引导台风沿着副高南侧行进至苏浙沪一带，“温比亚”同样也不例外。

据介绍，台风集中出现分散了海洋上有限的水汽和热力、动力条件，加上台风多在离陆地相对较近的区域生成，吸收能量的时间不足，所以今年台风虽多，但登陆时强度一般不是非常强。今年袭击华东的四个台风登陆强度为热带风暴级或强热带风暴级。

西南季风水汽助降水

受“温比亚”影响，自16日8时至17日15时，本市普降大雨到暴雨，局部地区大暴雨。

“温比亚”已是今年第3个正面登陆上海的台风了，为何感觉“温比亚”带来的雨水特别丰富？中央气象台台风专家钱奇峰指出，由于高层动力条件有利，加上西南季风水汽汇入，“温比亚”登陆后强度减弱缓慢，涡旋较为完整。受此影响，台风中心经过的附近地区将有较大降水。此外，松散的结构会使“温比亚”带来的降雨相对分散，可能出现外围降水强于中心附近的情况，由于结构不对称，台风北侧风雨较大。

此外，第19号台风“苏力”16日8时于西北太平洋洋面生成。上海市气象局昨天透露，已确认“苏力”未来不会对上海造成影响。